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    Шоу-биз

    Самая молодая миллиардерша в сексуальном бикини у бассейна вызвала фурор в сети

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    <p>22-летняя американская миллиардерша Кайли Дженнер порадовала поклонников новыми соблазнительными снимками</p> <div></div> - Самая молодая миллиардерша в сексуальном бикини у бассейна вызвала фурор в сети

    22-летняя американская миллиардерша Кайли Дженнер порадовала поклонников новыми соблазнительными снимками

    Знойная красотка устроила фотосессию в своем особняке в Лос-Анджелесе

    Самая молодая миллиардерша в мире ­ ­ 22-летняя Кайли Дженнер ­ не унывает в условиях самоизоляции. Она наслаждается общением с дочерью Сторми. Молодая мама не забывает делать смелые снимки на радость фанатам.

    Сегодня знаменитость примерила яркое бикини. Модель неонового цвета с верхом в спортивном стиле и крошечными трусиками настолько понравилась Кайли, что она решила сделать несколько кадров.

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    Самая молодая миллиардерша в сексуальном бикини у бассейна вызвала фурор в сети
    Самая молодая миллиардерша в сексуальном бикини у бассейна вызвала фурор в сети

    Звезда реалити-шоу комфортно расположилась около бассейна. Она приняла сексуальную позу, выставив напоказ все свои прелести. Кайли томно прикрыла глаза в лучах яркого калифорнийского солнца.

    Поклонники восхитились ярким образом своей любимицы и не поскупились на комплименты ее фигуре в комментариях. «Карантин пошел тебе на пользу!», «Ты просто королева», «Нереальная красотка», «Очень горячо», «Ты – суперзвезда», - написали фолловеры.

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