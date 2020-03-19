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    Шоу-биз

    Самая знаменитая плюс-сайз модель Эшли Грэм показала, как проводит время с двухмесячным сыном в самоизоляции

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    Популярная модель Эшли Грэм - Самая знаменитая плюс-сайз модель Эшли Грэм показала, как проводит время с двухмесячным сыном в самоизоляции
    Популярная модель Эшли Грэм
    instagram.com/ashleygraham

    Модель призвала всех в эти непростые времена самоизолироваться

    Как и большинство знаменитостей по всему миру, 32-летняя Эшли Грэм сейчас самоизолировалась у себя дома с целью замедлить распространение коронавируса. Это время plus-size-модель проводит в доме в Небраске со своей семьей - мамой, супругом Джастином Эрвином и двухмесячным сыном Айзеком.

    Несколько часов назад Эшли опубликовала в инстаграме новое фото с малышом, сделанное сразу после купания. На нем звезда держит сына на руках и нежно целует его в макушку.

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    Самая знаменитая плюс-сайз модель Эшли Грэм показала, как проводит время с двухмесячным сыном в самоизоляции
    Самая знаменитая плюс-сайз модель Эшли Грэм показала, как проводит время с двухмесячным сыном в самоизоляции
    Самая знаменитая плюс-сайз модель Эшли Грэм показала, как проводит время с двухмесячным сыном в самоизоляции
    Самая знаменитая плюс-сайз модель Эшли Грэм показала, как проводит время с двухмесячным сыном в самоизоляции
    Самая знаменитая плюс-сайз модель Эшли Грэм показала, как проводит время с двухмесячным сыном в самоизоляции
    Самая знаменитая плюс-сайз модель Эшли Грэм показала, как проводит время с двухмесячным сыном в самоизоляции
    Самая знаменитая плюс-сайз модель Эшли Грэм показала, как проводит время с двухмесячным сыном в самоизоляции

    «Эти две сладкие щечки! Как я их люблю», – подписала снимок Грэм.

    Несколько дней назад Эшли также опубликовала в инстаграме пост, в котором призвала всех, кто может себе позволить в эти непростые времена самоизолироваться, сделать это - не только ради себя, но и ради окружающих людей. Эшли также отметила, как важно не поддаваться панике, не бояться и следить за своим психическим здоровьем.

    Сама звезда на карантине явно не отчаивается: она занимается спортом в прямом эфире, общается с подписчиками в сторис и публикует забавные видео с сыном.

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