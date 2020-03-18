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    Шоу-биз

    Самая красивая модель в мире снялась полуобнаженной в латексном ошейнике

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    <p>23-летняя Белла Хадид порадовала поклонников сексуальным кадром</p> <div></div> - Самая красивая модель в мире снялась полуобнаженной в латексном ошейнике

    23-летняя Белла Хадид порадовала поклонников сексуальным кадром

    instagram.com/bellahadid

    Модель позировала в откровенном образе.

    Самая красивая женщина в мире, 23-летняя Белла Хадид приняла участие в необычной модной съемке. Американка сфотографировалась для обложки корейского Vogue. Звезда позировала в сдержанном черном комбинезоне, однако внутри журнала можно найти намного более дерзкие кадры.

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    Самая красивая модель в мире снялась полуобнаженной в латексном ошейнике
    Самая красивая модель в мире снялась полуобнаженной в латексном ошейнике
    Самая красивая модель в мире снялась полуобнаженной в латексном ошейнике
    Самая красивая модель в мире снялась полуобнаженной в латексном ошейнике
    instagram.com/bellahadid/

    На других кадрах можно увидеть, что бюст модели тоже прикрыт латексом, а руки облачены в высокие перчатки. Ее образ напомнил поклонникам Лилу из «Пятого элемента», которую сыграла Милла Йовович. Фанаты пришли в восторг от откровенной съемки. «Как ты можешь быть такой идеальной?», «Совершенство», «Потрясающая фигура», «Очень сексуально», — высказались фолловеры.

    В беседе с Vogue модель затронула самую актуальную тему сегодняшнего дня. Она заговорила о борьбе с коронавирусом и призналась, что уже несколько дней находится в самоизоляции. «Не будьте эгоистами, будьте внимательны к тем, чья иммунная система более хрупкая, чем ваша. Лучше переоценить текущую ситуацию, чем недооценить ее. И не будьте жадными! Неправильно бороться с пожилой женщиной за туалетную бумагу в магазине», — заявила Белла.

     

    знаменитости Белла Хадид шоу-бизнес
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