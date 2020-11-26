Секс-символ советского кино попала в больницу с инсультом

Звезда находится в московской клинике с инсультом.

Звезда культового фильма «Бриллиантовая рука», 80-летняя советская актриса Светлана Светличная, пожаловалась на сильную головную боль и решила вызвать скорую помощь. Прибывшие врачи приняли решение о срочной госпитализации, а уже в больнице у актрисы диагностировали инсульт. Состояние Светланы Афанасьевны оценивается как средней степени тяжести.

Светличная проснулась звездой после роли роковой красотки в «Бриллиантовой руке». Однако в последнее время актриса всё чаще становится участницей скандальных ток-шоу на телевидении. Светлана Афанасьевна враждовала со своими родными — она утверждала, что старший сын Андрей и внучка Мария хотят ее смерти, чтобы завладеть наследством. Младший сын звезды умер в 2006 году, а с тех пор она не общалась со старшим. Актриса утверждает, что родные рассчитывают получить ее роскошную квартиру, но они, наоборот, говорят, что у звезды советского кинематографа начались проблемы с головой, поэтому она так неадекватно реагирует на происходящее.

Светлана Светличная сейчас

Недавно в этой истории появился еще один скандальный виток. Светличная обвинила родных в попытке отравить ее ртутью. Актриса призналась, что после визита внучка нашла дома шарики с ртутью и плохо себя почувствовала.

Зрители знают актрису также по ролям в картинах «Место встречи изменить нельзя», «Стряпуха», «Семнадцать мгновений весны», «Тридцать три» и многих других.

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