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    Шоу-биз

    Вдохновилась или сплагиатила? Новый клип Нади Дорофеевой угодил сразу в несколько скандалов

    • Розсилка
    Певица Надя Дорофеева - Вдохновилась или сплагиатила? Новый клип Нади Дорофеевой угодил сразу в несколько скандалов
    Певица Надя Дорофеева

    Первая песня и клип Нади Дорофеевой собрали много реакций

    Впервые после расставания с Позитивом экс-солистка группы «Время и стекло» Надя Дорофеева выпустила сольный клип на трек Gorit.

    Несмотря на большое количество просмотров, чуть больше четверти реакций на него — негативные.

    Многие слушатели узнали в новой песне Дорофеевой «первоисточник». Комментаторы в соцсетях указали на поразительную схожесть мелодии припева «Gorit» на песню «Mathematics» 2009 года британской исполнительницы Little Boots (Виктория Гескет).

    Также Алина Гросу обвинила Надю Дорофееву в плагиате. По мнению Гросу, новый сольный хит Дорофеевой «Gorit» повторяет бит и аранжировку ее известной песни «Vova».

    Об этом Алина Гросу заявила в своем инстаграме, отвечая на подобные замечания подписчиков.

    «Нет, что вы, не сплагиатили, а вдохновились», — иронично ответила Гросу на вопрос фанатки, не считает ли она песню Дорофеевой плагиатом.

    Еще один скандал касался места съемок. В клипе есть моменты, где Дорофеева танцует на пешеходном мосту на Аллее Героев Небесной Сотни и это очень не понравилось пользователям соцсетей. Критики стало так много, что певица удалила из своего Инстаграма пост с этим моментом.

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    Ранее «Скотч» рассказывал, как известный певец Александр Пономарев рассказал, как поймал на измене бывшую жену.

    Тот непростой период певец очень тяжело переживал, потому что рушилась его семья. И он даже попробовал простить измену, чтобы сохранить отношения. Но не вышло. По словам Александра Пономарева, любимая женщина снова ему изменила.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица Алина Гросу шоу-бизнес
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