Вдохновилась или сплагиатила? Новый клип Нади Дорофеевой угодил сразу в несколько скандалов

Первая песня и клип Нади Дорофеевой собрали много реакций

Впервые после расставания с Позитивом экс-солистка группы «Время и стекло» Надя Дорофеева выпустила сольный клип на трек Gorit.

Несмотря на большое количество просмотров, чуть больше четверти реакций на него — негативные.

Многие слушатели узнали в новой песне Дорофеевой «первоисточник». Комментаторы в соцсетях указали на поразительную схожесть мелодии припева «Gorit» на песню «Mathematics» 2009 года британской исполнительницы Little Boots (Виктория Гескет).

Также Алина Гросу обвинила Надю Дорофееву в плагиате. По мнению Гросу, новый сольный хит Дорофеевой «Gorit» повторяет бит и аранжировку ее известной песни «Vova».

Об этом Алина Гросу заявила в своем инстаграме, отвечая на подобные замечания подписчиков.

«Нет, что вы, не сплагиатили, а вдохновились», — иронично ответила Гросу на вопрос фанатки, не считает ли она песню Дорофеевой плагиатом.

Еще один скандал касался места съемок. В клипе есть моменты, где Дорофеева танцует на пешеходном мосту на Аллее Героев Небесной Сотни и это очень не понравилось пользователям соцсетей. Критики стало так много, что певица удалила из своего Инстаграма пост с этим моментом.

Ранее «Скотч» рассказывал, как известный певец Александр Пономарев рассказал, как поймал на измене бывшую жену.

Тот непростой период певец очень тяжело переживал, потому что рушилась его семья. И он даже попробовал простить измену, чтобы сохранить отношения. Но не вышло. По словам Александра Пономарева, любимая женщина снова ему изменила.