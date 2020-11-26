Вдохновилась или сплагиатила? Новый клип Нади Дорофеевой угодил сразу в несколько скандалов
Первая песня и клип Нади Дорофеевой собрали много реакций
Впервые после расставания с Позитивом экс-солистка группы «Время и стекло» Надя Дорофеева выпустила сольный клип на трек Gorit.
Несмотря на большое количество просмотров, чуть больше четверти реакций на него — негативные.
Многие слушатели узнали в новой песне Дорофеевой «первоисточник». Комментаторы в соцсетях указали на поразительную схожесть мелодии припева «Gorit» на песню «Mathematics» 2009 года британской исполнительницы Little Boots (Виктория Гескет).
Также Алина Гросу обвинила Надю Дорофееву в плагиате. По мнению Гросу, новый сольный хит Дорофеевой «Gorit» повторяет бит и аранжировку ее известной песни «Vova».
Об этом Алина Гросу заявила в своем инстаграме, отвечая на подобные замечания подписчиков.
«Нет, что вы, не сплагиатили, а вдохновились», — иронично ответила Гросу на вопрос фанатки, не считает ли она песню Дорофеевой плагиатом.
Еще один скандал касался места съемок. В клипе есть моменты, где Дорофеева танцует на пешеходном мосту на Аллее Героев Небесной Сотни и это очень не понравилось пользователям соцсетей. Критики стало так много, что певица удалила из своего Инстаграма пост с этим моментом.
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