«Все видно!»: миллиардерша Кайли Дженнер в откровенном купальнике смутила фанатов

Американская модель показала, в каком образе она принимала солнечные ванны

23-летняя инстадива Кайли Дженнер продемонстрировала серый купальник из велюра. Этот материал вряд ли кажется практичным, но на инстадиве наряд смотрелся удивительно привлекательно. Экстремальные разрезы сделали образ звезды очень сексуальным, глубокое декольте обнажило ее грудь, а миниатюрные трусики казались настолько эфемерными, что были едва заметны. Сам оттенок купального наряда оказался очень к лицу звезде.

Кайли оставила свои роскошные локоны распущенными и сделала ставку на минимальный макияж, потому что поклонники инстадивы явно не собирались разглядывать ее лицо, когда формы сразу же привлекали внимание. «Всю грудь видно», «Трусики огонь», «Такая сексуальная», «Детка, это очень горячо», «Ты — моя королева», — написали фолловеры.

Ранее «Скотч» сообщал, что думает о сериале «Корона» Елизавета II и другие члены королевской семьи

Согласно источникам, близким к королевской семье, Елизавета II посмотрела первый сезон «Короны» почти сразу же после его премьеры. Оценить проект ее якобы убедили принц Эдвард и его жена Софи Уэссекская, которым проект очень понравился. Инсайдеры утверждали, что первая часть шоу пришлась по душе и самой Елизавете II — правда, некоторые моменты она назвала «излишне драматизированными».