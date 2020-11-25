Для полуночных купаний. Ким Кардашьян на коленках продемонстрировала светоотражающее бикини
40-летняя инстадива Ким Кардашьян устроила эффектную фотосессию в необычном месте
Модель устроила показ прямо в своей гардеробной
40-летняя инстадива Ким Кардашьян примерила для новой съемки ослепительно-белоснежное бикини. Его лиф на тонких бретельках особенно выделил пышный бюст звезды. Трусики с высоким вырезом сделали акцент на тонкой талии Кардашьян, а также ее роскошных бедрах.
«Размышляю», — подписала фото теледива. Недавно она представила новогоднюю коллекцию косметики собственного бренда KKW Beauty.
Поклонники оценили необычную медитацию звезды. «Горячая», «Ты так прекрасна», «Мое вдохновение», «Горячая мамочка», «Ты сияешь», «Ким, ты пугающе сексуальна», «Оденься! Дети смотрят!», «Ты не представляешь, как я тебя люблю», «Я влюбился», «Ты самая прекрасная женщина из всех живущих. Ты Мона Лиза и Мэрилин Монро этой эры», «Превосходна», — высказались фолловеры.
Ранее «Скотч» сообщал, что думает о сериале «Корона» Елизавета II и другие члены королевской семьи
Согласно источникам, близким к королевской семье, Елизавета II посмотрела первый сезон «Короны» почти сразу же после его премьеры. Оценить проект ее якобы убедили принц Эдвард и его жена Софи Уэссекская, которым проект очень понравился. Инсайдеры утверждали, что первая часть шоу пришлась по душе и самой Елизавете II — правда, некоторые моменты она назвала «излишне драматизированными».