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    Шоу-биз

    Для полуночных купаний. Ким Кардашьян на коленках продемонстрировала светоотражающее бикини

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    <p>40-летняя инстадива Ким Кардашьян устроила эффектную фотосессию в необычном месте</p> <div></div> - Для полуночных купаний. Ким Кардашьян на коленках продемонстрировала светоотражающее бикини

    40-летняя инстадива Ким Кардашьян устроила эффектную фотосессию в необычном месте

    instagram.com/kimkardashian/

    Модель устроила показ прямо в своей гардеробной

    40-летняя инстадива Ким Кардашьян примерила для новой съемки ослепительно-белоснежное бикини. Его лиф на тонких бретельках особенно выделил пышный бюст звезды. Трусики с высоким вырезом сделали акцент на тонкой талии Кардашьян, а также ее роскошных бедрах.

     «Размышляю», — подписала фото теледива. Недавно она представила новогоднюю коллекцию косметики собственного бренда KKW Beauty.

    instagram.com/kimkardashian/

    Поклонники оценили необычную медитацию звезды. «Горячая», «Ты так прекрасна», «Мое вдохновение», «Горячая мамочка», «Ты сияешь», «Ким, ты пугающе сексуальна», «Оденься! Дети смотрят!», «Ты не представляешь, как я тебя люблю», «Я влюбился», «Ты самая прекрасная женщина из всех живущих. Ты Мона Лиза и Мэрилин Монро этой эры», «Превосходна», — высказались фолловеры.

    Ранее «Скотч» сообщал, что думает о сериале «Корона» Елизавета II и другие члены королевской семьи

    Согласно источникам, близким к королевской семье, Елизавета II посмотрела первый сезон «Короны» почти сразу же после его премьеры. Оценить проект ее якобы убедили принц Эдвард и его жена Софи Уэссекская, которым проект очень понравился. Инсайдеры утверждали, что первая часть шоу пришлась по душе и самой Елизавете II — правда, некоторые моменты она назвала «излишне драматизированными».

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    Теги: знаменитости самые сексуальные Кардашьян шоу-бизнес
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