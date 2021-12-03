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    Секс в кино – как заплакать. Ксения Мишина рассказала о съемках в интимных сценах

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    Актриса Ксения Мишина - Секс в кино – как заплакать. Ксения Мишина рассказала о съемках в интимных сценах
    Актриса Ксения Мишина
    instagram.com/misha.k.ua/

    Актриса не всегда видит смысл ложиться в постель со своим партнером по фильму

    Популярная украинская актриса Ксения Мишина рассказала правду о съемках интимных сцен. Артистка в интервью Фактам ICTV призналась, что относится к сексу в кино не категорично, однако не всегда видит смысл ложиться в постель со своим партнером по фильму.

    «Я всегда скажу нет, если не вижу в этом смысле. Трудно воспроизвести интимные сцены, когда ты не понимаешь, зачем они находятся в этой конкретной работе. В моем недавнем медицинском проекте я столкнулась с такой ситуацией: было решено снять одну очень интимную сцену, на которую зритель со временем отреагировал отрицательно. Было много негативных комментариев, например: "Зачем? Этой героини это не подходит". Это только подтвердило мои собственные ощущения: иногда подобные сцены не нужны», – прокомментировала знаменитость.

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    Секс в кино – как заплакать. Ксения Мишина рассказала о съемках в интимных сценах
    Секс в кино – как заплакать. Ксения Мишина рассказала о съемках в интимных сценах
    Секс в кино – как заплакать. Ксения Мишина рассказала о съемках в интимных сценах
    Секс в кино – как заплакать. Ксения Мишина рассказала о съемках в интимных сценах
    Секс в кино – как заплакать. Ксения Мишина рассказала о съемках в интимных сценах
    instagram.com/misha.k.ua/

    Актриса отметила: секс в жизни и на съемочной площадке – кардинально противоположные вещи. В реальности ты испытываешь чувства и страсть, а перед камерами тебя заставляют делать механические движения, имитируя нужные эмоции.

    «Секс в кадре – это просто техника. Это как заплакать: твой организм к этому не готов, но для сцены нужно сделать это искусственно. Во время съемки интимных сцен внутри тебя всегда ощущается определенный диссонанс», – объяснила звезда.

    Ранее Мишина призналась, что бросила Эллерта ради своего здоровья.

    Артистка еще раз подтвердила, что они с Александром окончательно разошлись и вряд ли помирятся, как это бывало раньше. Мишина отметила, что уже сюрприз от Эллерта, который он ей делал не так давно, в виде вертолета с надписью на земле "люблю тебя" – не сработает.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Секс в кино – как заплакать. Ксения Мишина рассказала о съемках в интимных сценах