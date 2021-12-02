Дочь Джонни Деппа без нижнего белья прогулялась по Лос-Анджелесу

Девушку раскритиковали за откровенный образ

Дочь актера Джонни Деппа и певицы Ванессы Паради, актриса Лили-Роуз Депп прошлась по улицам Лос-Анджелеса в наряде без белья и подверглась критике в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

Папарацци запечатлели 22-летнюю знаменитость в оранжевом топе из полупрозрачной ткани, фиолетовой мини-юбке, а также черных лоферах в сочетании с белыми носками. На снимках видно, что девушка не надела бюстгальтер. На Депп также были небольшая черная сумка через плечо, солнцезащитные очки и золотистая подвеска.

Читатели издания принялись обсуждать внешний вид манекенщицы в комментариях под кадрами. «Что ж, это мерзко», «Господи, какой ужасный наряд. И ей следует надеть долбанный бюстгальтер», «Она одевалась в темноте?», «Какая она неопрятная», «Когда ваши соски просвечиваются через ткань прозрачной рубашки, это значит, что вы в поисках внимания. Не вижу в Лили-Роуз ни капли красоты», — высказывались они.

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