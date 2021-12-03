Скандал на «Танцах со зведами». Дикусар обвинил судей в предвзятости

Танцовщик разочарован результатом

Известный украинский хореограф и участник «Танцев со звездами» Дмитрий Дикусар, который в паре с украинской спортсменкой Ольгой Харлан занял на проекте второе место в своем Инстаграме заявил, что очевидным фаворитом судей был актер Артур Логай.

«Было видно позицию судейской линейки. Может, не всей, но общей линейки. Было понятно, кто для них на каком месте. Они четко свою позицию выразили. И это было не в последнем эфире, это было на протяжении последних эфиров. Было видно, что конкретно для судей и всех, кто с ними работает, победителем был [актер] Артур [Логай]. Это было видно. Их мнение было ясно, понятно, много раз утвердительно было сказано, мы все это поняли», – заявил Дикусар.

Он отметил, что считает себя с Харлан также победителями.

«Мы все выиграли, мы все победили. Самое важное, что у нас никогда нельзя отнять, – это не кубок. У нас нельзя отнять нашу совесть, чувство достоинства, любовь друг к другу и любовь к творчеству. Никто не может это у нас отнять», – резюмировал он.

Комментируя свое второе место, Дикусар заявил, что разочарован и считает результаты шоу нечестными.

Ранее сообщалось, что солистка группы Kazka встретила утро со своим партнером по шоу «Танцы со звездами».

Популярная украинская певица, солистка группы Kazka Александра Зарицкая в Instagram Stories опубликовала видеофрагменты со съемок своего нового клипа.

В нескольких роликах (на одном из которых выставлено время – пять утра), 29-летняя Зарицкая показывает своего бывшего партнера по шоу «Танцы со звездами» танцора Юрия Мешкова. Судя по кадрам, он тоже принял участие в съемках.