  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Бывшую жену Канье Уэста признали иконой стиля в США

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ким Кардашьян - Бывшую жену Канье Уэста признали иконой стиля в США
    Ким Кардашьян
    instagram.com/kimkardashian/

    Ким Кардашьян стала обладателем титула Fashion Icon Award 2021 года

    Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян стала обладателем титула Fashion Icon Award в рамках премии People's Choice Awards 2021 года. Об этом сообщает WWD.

    41-летнюю знаменитость официально признали иконой стиля за «чуткое чувство моды и трендов, предпринимательский успех и единоличное преобразование индустрии с помощью инновационного дизайна и уникального стиля».

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Бывшую жену Канье Уэста признали иконой стиля в США
    Бывшую жену Канье Уэста признали иконой стиля в США
    Бывшую жену Канье Уэста признали иконой стиля в США
    Бывшую жену Канье Уэста признали иконой стиля в США
    Бывшую жену Канье Уэста признали иконой стиля в США
    Бывшую жену Канье Уэста признали иконой стиля в США
    instagram.com/kimkardashian/

    «Почти за два десятилетия эволюция стиля Ким Кардашьян повлияла на модную индустрию на глобальном уровне», — высказался генеральный директор телеканала E! News Джен Нил (Jen Neal).

    Напомним, в феврале этого года Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Дмитрий Коляденко сделал предложение Ирине Билык в туалете.

    По словам шоумена – ему было все равно, где сказать слова, которые мечтает услышать каждая женщина, лишь бы успеть сделать это в праздничную ночь.

    Читайте также: Пока Болудин оправдывается за смерть украинки, его дочь позирует в образе соблазнительной библиотекарши (фото)
    Теги: знаменитости мода и красота Кардашьян как быть модным шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Бывшую жену Канье Уэста признали иконой стиля в США