Бывшую жену Канье Уэста признали иконой стиля в США

Ким Кардашьян стала обладателем титула Fashion Icon Award 2021 года

Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян стала обладателем титула Fashion Icon Award в рамках премии People's Choice Awards 2021 года. Об этом сообщает WWD.

41-летнюю знаменитость официально признали иконой стиля за «чуткое чувство моды и трендов, предпринимательский успех и единоличное преобразование индустрии с помощью инновационного дизайна и уникального стиля».

«Почти за два десятилетия эволюция стиля Ким Кардашьян повлияла на модную индустрию на глобальном уровне», — высказался генеральный директор телеканала E! News Джен Нил (Jen Neal).

Напомним, в феврале этого года Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом.

Ранее «Скотч» сообщал, что Дмитрий Коляденко сделал предложение Ирине Билык в туалете.

По словам шоумена – ему было все равно, где сказать слова, которые мечтает услышать каждая женщина, лишь бы успеть сделать это в праздничную ночь.