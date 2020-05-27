Сексуальная невеста Криштиану Роналду украсила обложку модного глянца



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Невеста 35-летнего футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес instagram.com/georginagio/

В период пандемии Джорджина укрепила свою славу фаната фитнеса

Португальская редакция журнала Women's Health представила в сети обложку первого летнего номера, лицом которого стала невеста 35-летнего Криштиану Роналду Джорджина Родригес. Спутница португальского футболиста продемонстрировала в фотосессии отличную физическую форму, над которой она работала в течение всех дней самоизоляции.

В период пандемии Джорджина укрепила свою славу фаната фитнеса: она тренировалась в домашнем спортзале практически каждый день и мотивировала фолловеров в инстаграме оставаться в форме. Родригес делилась в соцсети видеороликами, записанными во время своих тренировок.

Ее жених тоже показывал упражнения, которые выполняет дома, а иногда в кадр попадали его младшие дети. Футболист, выступающий за итальянский клуб "Ювентус", был вынужден покинуть Италию на время пандемии, которую вместе с семьей переждал в Португалии. Рядом с ним находились девятилетний сын Криштиану-младший, двухлетние близнецы Ева и Матео и двухлетняя дочь Алана, матерью которой является Родригес.