  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Сексуальная невеста Криштиану Роналду украсила обложку модного глянца

    • Розсилка
    Невеста 35-летнего футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес - Сексуальная невеста Криштиану Роналду украсила обложку модного глянца
    Невеста 35-летнего футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес
    instagram.com/georginagio/

    В период пандемии Джорджина укрепила свою славу фаната фитнеса

    Португальская редакция журнала Women's Health представила в сети обложку первого летнего номера, лицом которого стала невеста 35-летнего Криштиану Роналду Джорджина Родригес. Спутница португальского футболиста продемонстрировала в фотосессии отличную физическую форму, над которой она работала в течение всех дней самоизоляции.

    В период пандемии Джорджина укрепила свою славу фаната фитнеса: она тренировалась в домашнем спортзале практически каждый день и мотивировала фолловеров в инстаграме оставаться в форме. Родригес делилась в соцсети видеороликами, записанными во время своих тренировок.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Сексуальная невеста Криштиану Роналду украсила обложку модного глянца
    Сексуальная невеста Криштиану Роналду украсила обложку модного глянца
    Сексуальная невеста Криштиану Роналду украсила обложку модного глянца
    Сексуальная невеста Криштиану Роналду украсила обложку модного глянца
    Сексуальная невеста Криштиану Роналду украсила обложку модного глянца
    Сексуальная невеста Криштиану Роналду украсила обложку модного глянца
    Сексуальная невеста Криштиану Роналду украсила обложку модного глянца
    instagram.com/georginagio/

    Ее жених тоже показывал упражнения, которые выполняет дома, а иногда в кадр попадали его младшие дети. Футболист, выступающий за итальянский клуб "Ювентус", был вынужден покинуть Италию на время пандемии, которую вместе с семьей переждал в Португалии. Рядом с ним находились девятилетний сын Криштиану-младший, двухлетние близнецы Ева и Матео и двухлетняя дочь Алана, матерью которой является Родригес.

     Читайте также: Фото животных, которые без ума от своих хозяев и не в силах это скрывать

     

     

    знаменитости дети самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ