Дэвид Бекхэм публично высмеял супругу Викторию. Все из-за ее ослепительной улыбки



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Футболист вспомнил эпизод, в котором Росс перестарался с отбеливателем для зубов

Сын Дэвида и Виктории Бекхэм Круз выложил в Instagram фото с матерью, которая широко улыбается. На снимке они стоят перед большим зеркалом в белых халатах.

«Видимо, моя мама все же умеет улыбаться», - подписал фото Круз.

В комментариях тут же отметился отец семейства Дэвид Бекхэм, который написал: «Какие у мамы белые зубы! Это же Росс из «Друзей».

Пост набрал 97 тысяч лайков, а комментарий Дэвида - 5,6 тысячи. Очевидно, он имел в виду шестой сезон «Друзей», в котором Росс, чтобы произвести впечатление на свидании, отбелил зубы до неестественно белого цвета.