  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Ким Кардашьян ужаснула поклонников своим целлюлитом (фото)

    • Розсилка
    Участница реалити-шоу &laquo;Семейство Кардашьян&raquo; Ким Кардашьян-Уэст - Ким Кардашьян ужаснула поклонников своим целлюлитом (фото)
    Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст
    Фото: @kimkardashian

    Пользователи отметили, что рады увидеть «честную» фотографию Кардашьян

    Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст поделилась откровенной фотографией в купальнике и восхитила поклонников. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

    На фотографии Кардашьян позирует в спортивном зале в бикини. Она сидит на тренажере, подняв ногу. При этом на бедре знаменитости отчетливо виден целлюлит, который она решила не ретушировать.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Ким Кардашьян ужаснула поклонников своим целлюлитом (фото)
    Ким Кардашьян ужаснула поклонников своим целлюлитом (фото)
    Фото: @kimkardashian

    Пользователи отметили, что рады увидеть «честную» фотографию Кардашьян: «Хорошо, что ты не стала ретушировать целлюлит на левой ноге. Ты красивая, а так выглядишь более реалистично», «Ким, наконец-то ты показала себя настоящей», «Кардашьян - обычная женщина с типичными проблемами. Спасибо тебе за честность», - написали поклонники знаменитости.

     Читайте также: Фото животных, которые без ума от своих хозяев и не в силах это скрывать

     

    знаменитости Кардашьян
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ