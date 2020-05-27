Ким Кардашьян ужаснула поклонников своим целлюлитом (фото)



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Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст Фото: @kimkardashian

Пользователи отметили, что рады увидеть «честную» фотографию Кардашьян

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст поделилась откровенной фотографией в купальнике и восхитила поклонников. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На фотографии Кардашьян позирует в спортивном зале в бикини. Она сидит на тренажере, подняв ногу. При этом на бедре знаменитости отчетливо виден целлюлит, который она решила не ретушировать.

Пользователи отметили, что рады увидеть «честную» фотографию Кардашьян: «Хорошо, что ты не стала ретушировать целлюлит на левой ноге. Ты красивая, а так выглядишь более реалистично», «Ким, наконец-то ты показала себя настоящей», «Кардашьян - обычная женщина с типичными проблемами. Спасибо тебе за честность», - написали поклонники знаменитости.