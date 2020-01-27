Селена Гомес обвинила Джастина Бибера в насилии



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27-летняя Селена Гомес призналась, что считает свой новый альбом «Rare» дневником откровенности

Во многих песнях американская звезда дает отсылки к «токсичному роману» с 25-летним Джастином Бибером

Популярная американская певица, 27-летняя Селена Гомес отпраздновала выход своего альбома. Селена не скрывает, что практически каждый трек в нем связан с личной драмой в жизни певицы. В своих песнях Гомес рассказывает о борьбе с волчанкой, преодолении депрессии и расставании с Бибером. Последнему событию брюнетка выделяет особое место в жизни. Она уверена, что их роман смело можно назвать «токсичным».

«Я была жертвой, он злоупотреблял мной в процессе отношений», - поделилась звезда в интервью для NPR. На вопрос о том, имеет ли она ввиду эмоциональное насилие, певица ответила утвердительно. «Да, вы правы, я думаю, это нечто такое. Я нашла способ это понять только когда повзрослела», - призналась Селена.

«Я определенно не хочу провести остаток своей жизни, вспоминая об этом. Горжусь тем, что могу сказать, что теперь чувствую себя сильнее, чем когда-либо. Я нашла способ пройти через это с максимально возможной грацией», - заключила исполнительница.

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