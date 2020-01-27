Бритни Спирс и Сэм Асгари покатались на лошадях



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Певица решила поделиться хорошим настроением и показала, как проводит время с избранником

В Instagram-аккаунте 38-летней исполнительницы появились солнечные фото с прогулки верхом на лошадях. Бритни Спирс показала, как проводит время с бойфрендом. Поклонники рады видеть исполнительницу с сияющей улыбкой на лице.

Похоже, она понемногу забывает о проблемах и неприятностях, которые пришлось пережить, и психологически восстанавливается.

На одном из фото певица запечатлена на красивой лошади в компании любимого Сэма Асгари. Пара надела легкую одежду и не забыла о солнцезащитных очках. И Бритни, и Сэм выглядят счастливыми. Судя по всему, они хорошо проводят выходные вместе.

Фолловеры Спирс один за другим пишут комплименты любимой артистке, подмечая, насколько красиво она смотрится. Многие признаются, что рады видеть, как знаменитость продолжает наслаждаться жизнью.

Одни называют певицу «королевой», другие же высказывают желание составить ей компанию на прогулке.

Стоит отметить, что артистка все больше времени проводит в компании Сэма Асгари. Несмотря на то, что партнер звезды моложе ее, фанаты поддерживают Спирс.

Кажется, многие благодарны мужчине за то, что он сумел изменить к лучшему жизнь певицы.