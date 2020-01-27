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    Шоу-биз

    Погибшая в авиакатастрофе дочь Коби Брайанта мечтала стать баскетболисткой

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    <p>В Калифорнии разбился частный самолет с 41-летним Коби Брайантом и его 13-летней дочерью, Джанной Марией</p> <div></div> - Погибшая в авиакатастрофе дочь Коби Брайанта мечтала стать баскетболисткой

    В Калифорнии разбился частный самолет с 41-летним Коби Брайантом и его 13-летней дочерью, Джанной Марией

    Звездная наследница планировала стать звездой баскетбола

    Авиакатастрофа в Калифорнии унесла жизни легендарного баскетболиста Коби Брайанта, его 13-летней дочери Джанны Марии и еще девяти человек. На данный момент раскрыты личности не всех погибших. По последней информации, на борту вертолета была подруга Джанны и один из родителей девочки.

    Коби и его жена Ванесса воспитывали четверых дочерей. 13-летняя Джанна Мария мечтала сделать успешную спортивную карьеру в баскетболе. По мнению фанатов и тренеров, у девочки был сильный потенциал. Поддерживал Джанну Марию и сам Коби — он лично тренировал дочь и посещал вместе с ней баскетбольные игры. Часто во время матча отец объяснял ей действия спортсменов и учил играть в команде.

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    Погибшая в авиакатастрофе дочь Коби Брайанта мечтала стать баскетболисткой
    Погибшая в авиакатастрофе дочь Коби Брайанта мечтала стать баскетболисткой
    Погибшая в авиакатастрофе дочь Коби Брайанта мечтала стать баскетболисткой
    Погибшая в авиакатастрофе дочь Коби Брайанта мечтала стать баскетболисткой
    Погибшая в авиакатастрофе дочь Коби Брайанта мечтала стать баскетболисткой
    Погибшая в авиакатастрофе дочь Коби Брайанта мечтала стать баскетболисткой
    Погибшая в авиакатастрофе дочь Коби Брайанта мечтала стать баскетболисткой
    Погибшая в авиакатастрофе дочь Коби Брайанта мечтала стать баскетболисткой
    Погибшая в авиакатастрофе дочь Коби Брайанта мечтала стать баскетболисткой
    Погибшая в авиакатастрофе дочь Коби Брайанта мечтала стать баскетболисткой

    Юная наследница рассказывала, что мечтала играть в женской профессиональной баскетбольной лиге США (WNBA). Брайант ласково называл дочь Джиджи. Баскетболист хвастался успехами девочки, публикуя видео с ее игр и тренировок. К сожалению, планам Джиджи так и не суждено сбыться.

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