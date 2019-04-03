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    Шоу-биз

    Джастину Биберу пришлось извиниться за первоапрельский розыгрыш

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    Джастин Бибер - Джастину Биберу пришлось извиниться за первоапрельский розыгрыш
    Джастин Бибер

    Первого апреля Джастин Бибер разыграл своих фанатов и коллег, сообщив им о беременности Хейли Болдуин

    Певец был достаточно убедительным: выложил снимок УЗИ, снял постановочные фото с женой и наверняка получал удовольствие от искренних поздравлений и удивления подписчиков. Далеко не все быстро поняли, что исполнитель просто пошутил, а очень многие и вовсе разозлились на неудачный, по их мнению, розыгрыш.

    «Всегда найдутся обидчивые люди и люди, не понимающие шуток. Я шутник, а это был простой первоапрельский розыгрыш. Я вовсе не хотел показаться бесчувственным по отношению к людям, неспособным иметь детей. Многие мои знакомые разыгрывают родителей, говоря, что ждут ребёнка, чтобы добиться большей реакции. Но я всё равно собираюсь взять на себя ответственность и извиниться перед теми, кого обидел», — написал Бибер в Instagram.

    Также артист отметил, что это все ему напомнило случай, когда он ткнул сестрёнку лицом в торт на дне рождения, ожидая, что она рассмеётся, а она заплакала.

    « Иногда вы просто не можете знать, что заденет чужие чувства. Думаю, шутки больше похожи на игру в кости — никогда не знаешь, кто засмеётся, а кто обидится», — признал Джастин.

    Джерело: popcornnews

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