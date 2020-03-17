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    Шоу-биз

    Сергей Бабкин показал, как защититься от коронавируса

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    Сергей Бабкин показал, как защититься от коронавируса
    instagram.com/babkin_official

    Певец с женой продемонстрировали, как следует себя беречь во время распространения коронавируса

    Бабкин показал забавное фото, выразив свое беспокойство коронавирусом COVID-19, и-за которого большинство стран мира, в том числе Украина, закрывает свои границы на карантин.

    Так, артист призвал украинцев позаботиться о своем здоровье, рассказав, как укрепляет организм с помощью закаливания, велотренировок, медитации, большого колличества воды и антисептика.

    «Всем доброго дня. Сейчас самое время уделить своему здоровью особое внимание. Что делаю я: -утром теплая вода с лимоном

    -велосипед -бег

    -закаливание ( проработка сосудов )

    -дыхательные упражнения

    -приседания, отжимания, пресс

    - больше витамина С

    - минимум 1,5 литра воды в день

    - фрукты, овощи, зелень( в большом количестве)

    -медитация 15-20 минут в день

    - частое мытье рук

    - в нос солевой раствор минимум 3 раза в день

    И много-много Любви! Будьте здоровенькими!» - поделился советами Бабкин.

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    Сергей Бабкин показал, как защититься от коронавируса
    Сергей Бабкин показал, как защититься от коронавируса

    Снежана Бабкина опубликовала фото, на котором предстала в защитной маске. Она призналась, что в людных местах без нее теперь не будет появляться.

    знаменитости фотография Сергей Бабкин здоровье
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