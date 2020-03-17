Сергей Бабкин показал, как защититься от коронавируса
Певец с женой продемонстрировали, как следует себя беречь во время распространения коронавируса
Бабкин показал забавное фото, выразив свое беспокойство коронавирусом COVID-19, и-за которого большинство стран мира, в том числе Украина, закрывает свои границы на карантин.
Так, артист призвал украинцев позаботиться о своем здоровье, рассказав, как укрепляет организм с помощью закаливания, велотренировок, медитации, большого колличества воды и антисептика.
«Всем доброго дня. Сейчас самое время уделить своему здоровью особое внимание. Что делаю я: -утром теплая вода с лимоном
-велосипед -бег
-закаливание ( проработка сосудов )
-дыхательные упражнения
-приседания, отжимания, пресс
- больше витамина С
- минимум 1,5 литра воды в день
- фрукты, овощи, зелень( в большом количестве)
-медитация 15-20 минут в день
- частое мытье рук
- в нос солевой раствор минимум 3 раза в день
И много-много Любви! Будьте здоровенькими!» - поделился советами Бабкин.
Снежана Бабкина опубликовала фото, на котором предстала в защитной маске. Она призналась, что в людных местах без нее теперь не будет появляться.