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    Шоу-биз

    Alyona Alyona вошла в рейтинг Forbes 30 Under 30

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    Alyona Alyona вошла в рейтинг Forbes 30 Under 30
    Alyona Alyona в рейтинге Forbes 30 Under 30

    Alyona Alyona вошла в европейский рейтинг 30 Under 30 от журнала Forbes

    Исполнительницу включили в рейтинг раздела Entertainment. Также в нем фронтмен Years & Years Олли Александр, актеры Шути гатве из сериала «Половое воспитание», Джордж Маккей с фильма «1917» и Фрея Аллан из сериала «Ведьмак».

    «Бывшая преподавательница детского сада переосмысливает, как звучит рэп. Alyona Alyona представляет украинский рэп миру. Она гастролировала по всей Европе и является одной из ведущих артисток своей страны », - пишет Forbes.

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    Украинская исполнительница в рейтинге Forbes 30 Under 30

    Также в рейтинг Forbes входит теннисистка Элина Свитолина в категории Sport. В рейтинг Technology - украинские предприниматели Стас Матвиенко и Анна Полищук, соучредители сервиза заказов еды Allset, который работает в 2,5 тыс. американских ресторанах.

    В категории Technology также Виктория Репа - соучредитель фитнес-приложения BetterMe, который загрузили 50 млн. пользователей.

    Джерело: forbes.com

    рейтинг знаменитости Элина Свитолина Alyona Alyona
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