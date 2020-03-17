Alyona Alyona вошла в рейтинг Forbes 30 Under 30



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Alyona Alyona в рейтинге Forbes 30 Under 30

Alyona Alyona вошла в европейский рейтинг 30 Under 30 от журнала Forbes

Исполнительницу включили в рейтинг раздела Entertainment. Также в нем фронтмен Years & Years Олли Александр, актеры Шути гатве из сериала «Половое воспитание», Джордж Маккей с фильма «1917» и Фрея Аллан из сериала «Ведьмак».

«Бывшая преподавательница детского сада переосмысливает, как звучит рэп. Alyona Alyona представляет украинский рэп миру. Она гастролировала по всей Европе и является одной из ведущих артисток своей страны », - пишет Forbes.

Украинская исполнительница в рейтинге Forbes 30 Under 30

Также в рейтинг Forbes входит теннисистка Элина Свитолина в категории Sport. В рейтинг Technology - украинские предприниматели Стас Матвиенко и Анна Полищук, соучредители сервиза заказов еды Allset, который работает в 2,5 тыс. американских ресторанах.

В категории Technology также Виктория Репа - соучредитель фитнес-приложения BetterMe, который загрузили 50 млн. пользователей.

Джерело: forbes.com