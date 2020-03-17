Супермодель Белла Хадид поделилась пикантными фото с карантина



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Топ-модель Белла Хадид рассказала о режиме самоизоляции

Звезда попросила подписчиков держать свой моральный компас включенным

Одна из самых узнаваемых моделей современности Белла Хадид призналась, что уже четвертый день находится в самоизоляции, а также поделилась своими размышлениями о текущей ситуации.

«Будьте добры, будьте почтительны, будьте внимательны. Для молодых и здоровых людей соблюдение дистанции может быть не так актуально. Но не будьте эгоистичны, будьте внимательны к тем, чья иммунная система более восприимчива. Важно серьезно отнестись к этому времени, чтобы замедлить распространение вируса. Я бы сказала, что сейчас лучше переоценить ситуацию, чем недооценить ее.

Пожалуйста, держите свой моральный компас включенным и проявляйте сочувствие к другим. Покупайте то, что вам нужно, и не будьте жадными. Если вы в продуктовом магазине боретесь с пожилой женщиной за туалетную бумагу, то вы неправы и ничего не делаете для решения проблемы.

Руководствуйтесь любовью, и мир исцелится... медленно, но верно. И спасибо людям, которые все еще работают! Я думаю о вас! Берегите себя», - поделилась своими мыслями Хадид.

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