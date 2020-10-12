Сергей Бабкин показала редкое фото подросшего сына



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Певец Сергей Бабкин instagram.com/babkin_official/

Певец опубликовал фото с Елисеем

Популярный певец Сергей Бабкин порадовал поклонников снимком с подросшим младшим сыном.

На своей странице в Instagram музыкант опубликовал фото, на котором позировал с маленьким Елисеем.

На фотографии артист улыбаясь, держит на руках своего преемника под лучами солнца.

Под фото музыкант сообщил, что у него с сыном свой отличный от всех режим, который они нарушили.

instagram.com/babkin_official/

«Мы с Елисеем каждое утро просыпаемся в 8.00-8.30. Снежка просыпается со старшей на час раньше, чтобы помочь им собраться и отвезти в школу. А мы с молодым, еще не женат и перспективным еще часок сладко спим. Такое четкое утреннее пробуждение у нас уже полгода. Сегодня мы всей семьей проснулись в 10.00! Посмотрев на часы, возникло мое любимое вопрос — в смысле? .. А потом — ощущение глобального кайфу- Ура! Я выспался!», - рассказал артист.

Поклонники оценили солнечный снимок Сергея с сыном, отметив позитивность снимке.

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