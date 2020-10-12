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    Шоу-биз

    Сергей Бабкин показала редкое фото подросшего сына

    • Розсилка
    Певец Сергей Бабкин - Сергей Бабкин показала редкое фото подросшего сына
    Певец Сергей Бабкин
    instagram.com/babkin_official/

    Певец опубликовал фото с Елисеем

    Популярный певец Сергей Бабкин порадовал поклонников снимком с подросшим младшим сыном.

    На своей странице в Instagram музыкант опубликовал фото, на котором позировал с маленьким Елисеем.

    На фотографии артист улыбаясь, держит на руках своего преемника под лучами солнца.

    Под фото музыкант сообщил, что у него с сыном свой отличный от всех режим, который они нарушили.

    screenshot_2_79
    instagram.com/babkin_official/

    «Мы с Елисеем каждое утро просыпаемся в 8.00-8.30. Снежка просыпается со старшей на час раньше, чтобы помочь им собраться и отвезти в школу. А мы с молодым, еще не женат и перспективным еще часок сладко спим. Такое четкое утреннее пробуждение у нас уже полгода. Сегодня мы всей семьей проснулись в 10.00! Посмотрев на часы, возникло мое любимое вопрос — в смысле? .. А потом — ощущение глобального кайфу- Ура! Я выспался!», - рассказал артист.

    Поклонники оценили солнечный снимок Сергея с сыном, отметив позитивность снимке.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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