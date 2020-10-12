Макс Барских представил новый альбом



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Певец Макс Барских

Релиз нового альбома Барских состоялся на международном лейбле Sony Music Entertainment

Каждый альбом Макса Барских - это капсула времен и впечатлений, печать опыта и личностного становления, в котором большой город и головокружительный успех не сломил дух свободы и не размыл ориентиры главных целей музыканта.

«1990» - это 12 песен о любви, открывающих миру нового и более зрелого, хоть и не всегда радужного, персонажа. Лирика Барских по-прежнему предельно откровенная. В своих текстах Макс искренне ищет спутника по жизни и делится со слушателем своими неудачами. Он признает ошибки прошлого и готов повторить их вновь.

«В этом альбоме более зрелые тексты и смелые жанрово-стилистические решения. Мой персонаж то падает, то поднимается с самого дна на вершину. Он признается в любви юности и безрассудности, но в то же время готов нести ответственность за свои решения. А главное, он готов находиться в центре взрыва, который дарит любовь!» - комментирует премьеру Макс.