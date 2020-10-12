  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Макс Барских представил новый альбом

    • Розсилка
    Певец Макс Барских - Макс Барских представил новый альбом
    Певец Макс Барских

    Релиз нового альбома Барских состоялся на международном лейбле Sony Music Entertainment

    Каждый альбом Макса Барских - это капсула времен и впечатлений, печать опыта и личностного становления, в котором большой город и головокружительный успех не сломил дух свободы и не размыл ориентиры главных целей музыканта.

     «1990» - это 12 песен о любви, открывающих миру нового и более зрелого, хоть и не всегда радужного, персонажа. Лирика Барских по-прежнему предельно откровенная. В своих текстах Макс искренне ищет спутника по жизни и делится со слушателем своими неудачами. Он признает ошибки прошлого и готов повторить их вновь.

    «В этом альбоме более зрелые тексты и смелые жанрово-стилистические решения. Мой персонаж то падает, то поднимается с самого дна на вершину. Он признается в любви юности и безрассудности, но в то же время готов нести ответственность за свои решения. А главное, он готов находиться в центре взрыва, который дарит любовь!» - комментирует премьеру Макс.

    знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies