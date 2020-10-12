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    Шоу-биз

    Видео портреты «Женская сила»: Tayanna представила эксклюзивный проект для Apple Music

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    Известная певица Tayanna - Видео портреты «Женская сила»: Tayanna представила эксклюзивный проект для Apple Music
    Известная певица Tayanna

    «Мы вернулись к жанру «видео портрета», применяя новаторский подход на съемочной площадке», - комментирует режиссер и продюсер певицы Алан Бадоев.

    Известная певица Tayanna представила пять эмоций фантастической женщины, пять оттенков ее абсолютной эйфории, пять историй душевной реинкарнации сквозь линзу объектива Алана Бадоева

    «За все время, которое мы сотрудничаем с Tayanna, я понял для себя простую истину, она, как певица, стала обобщенным женским образом, которого давно не было в Украине. Она - больше, чем просто голос, она - больше музыки в классическом ее понимании. Поэтому, создавая уникальный проект для Apple Music, мы решили отказаться от привычного ему формата live-выступления и вернуться к жанру «видео портрета», применяя новаторский подход на съемочной площадке», - комментирует режиссер и продюсер певицы Алан Бадоев.

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    Видео портреты «Женская сила»: Tayanna представила эксклюзивный проект для Apple Music
    Видео портреты «Женская сила»: Tayanna представила эксклюзивный проект для Apple Music
    Видео портреты «Женская сила»: Tayanna представила эксклюзивный проект для Apple Music
    Видео портреты «Женская сила»: Tayanna представила эксклюзивный проект для Apple Music

    Несмотря на бешеную требовательность Бадоева к работе во время съемок, на этот раз видео процесс был построен на полной импровизации - действия, рожденному в кадре в момент «здесь и сейчас», что выглядело естественно и органично. Каждый портрет, каждая песня отвечает за разное эмоциональное состояние главной героини, а Tayanna становится для режиссерской группы центром эмоциональной выразительности, на котором выстраиваются все мизансцены проекту.

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