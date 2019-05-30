  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Сериал «Чернобыль» получил самые высокие оценки в истории телевидения

    • Розсилка
    Сериал «Чернобыль» получил самые высокие оценки в истории телевидения

    Для тех, кто не знает, какой сериал посмотреть в свободное время, критики и зрители упростили задачу

    Новый проект канала НВО «Чернобыль» оказался самым высокооцененным сериалом в истории, оставив позади такие хиты, как «Во все тяжкие», «Игра престолов» и «Братья по оружию».

    По данным сайта International Movie Data Base, «Чернобыль» оценили больше 70 тыс. зрителей и наградили его оценкой в 9,6 баллов. Сериал возглавил первую десятку шоу с самыми высокими оценками:

    • «Чернобыль» (2019) — 9,6
    • «Планета Земля 2» (2016) — 9,5
    • «Братья по оружию» (2001) — 9,4
    • «Планета Земля» (2006) — 9,4
    • «Во все тяжкие» (2008) — 9,4
    • «Игра престолов» (2011) — 9,4
    • «Прослушка» (2002) — 9,3
    • «Наша планета» (2019) — 9,3
    • «Космос: Одиссея через пространство и время» (2014) — 9,2
    • «Голубая планета 2» (2017) — 9,2

    Некоторые пользователи посчитали такое распределение несправедливым, поскольку другим сериалам в списке пришлось сохранять уровень качества на протяжении нескольких сезонов, в то время как «Чернобыль» насчитывает всего пять эпизодов. Тем не менее, новое шоу HBO отлично подходит для того, чтобы скоротать выходные за просмотром интересного сериала.

    Джерело: popcornnews

    Читайте також
    кино Сериал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ