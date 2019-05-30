Сериал «Чернобыль» получил самые высокие оценки в истории телевидения
Для тех, кто не знает, какой сериал посмотреть в свободное время, критики и зрители упростили задачу
Новый проект канала НВО «Чернобыль» оказался самым высокооцененным сериалом в истории, оставив позади такие хиты, как «Во все тяжкие», «Игра престолов» и «Братья по оружию».
По данным сайта International Movie Data Base, «Чернобыль» оценили больше 70 тыс. зрителей и наградили его оценкой в 9,6 баллов. Сериал возглавил первую десятку шоу с самыми высокими оценками:
- «Чернобыль» (2019) — 9,6
- «Планета Земля 2» (2016) — 9,5
- «Братья по оружию» (2001) — 9,4
- «Планета Земля» (2006) — 9,4
- «Во все тяжкие» (2008) — 9,4
- «Игра престолов» (2011) — 9,4
- «Прослушка» (2002) — 9,3
- «Наша планета» (2019) — 9,3
- «Космос: Одиссея через пространство и время» (2014) — 9,2
- «Голубая планета 2» (2017) — 9,2
Некоторые пользователи посчитали такое распределение несправедливым, поскольку другим сериалам в списке пришлось сохранять уровень качества на протяжении нескольких сезонов, в то время как «Чернобыль» насчитывает всего пять эпизодов. Тем не менее, новое шоу HBO отлично подходит для того, чтобы скоротать выходные за просмотром интересного сериала.
Джерело: popcornnews