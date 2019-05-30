Сериал «Чернобыль» получил самые высокие оценки в истории телевидения



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Для тех, кто не знает, какой сериал посмотреть в свободное время, критики и зрители упростили задачу

Новый проект канала НВО «Чернобыль» оказался самым высокооцененным сериалом в истории, оставив позади такие хиты, как «Во все тяжкие», «Игра престолов» и «Братья по оружию».

По данным сайта International Movie Data Base, «Чернобыль» оценили больше 70 тыс. зрителей и наградили его оценкой в 9,6 баллов. Сериал возглавил первую десятку шоу с самыми высокими оценками:

«Чернобыль» (2019) — 9,6

«Планета Земля 2» (2016) — 9,5

«Братья по оружию» (2001) — 9,4

«Планета Земля» (2006) — 9,4

«Во все тяжкие» (2008) — 9,4

«Игра престолов» (2011) — 9,4

«Прослушка» (2002) — 9,3

«Наша планета» (2019) — 9,3

«Космос: Одиссея через пространство и время» (2014) — 9,2

«Голубая планета 2» (2017) — 9,2

Некоторые пользователи посчитали такое распределение несправедливым, поскольку другим сериалам в списке пришлось сохранять уровень качества на протяжении нескольких сезонов, в то время как «Чернобыль» насчитывает всего пять эпизодов. Тем не менее, новое шоу HBO отлично подходит для того, чтобы скоротать выходные за просмотром интересного сериала.

Джерело: popcornnews