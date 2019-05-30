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    12 шаржей от художника из Перми, который любит «Игру престолов»

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    12 шаржей от художника из Перми, который любит «Игру престолов»

    Чем больше в вашей ленте различных фантазий на тему скоропостижно завершённой «Игры престолов», тем лучше

    Финальный эпизод популярного сериала смотрел и обсуждал, пожалуй, весь мир. А некоторых людей сериал и его главные герои настолько вдохновили, что теперь их работами наслаждается вся сеть. 

    Сегодня Scotch покажет цифровые шаржи художника из Перми под псевдонимом romulyaka. Он в забавном стиле рисует известных персонажей кино и сериалов, и «Игра престолов» занимает особое место в его творчестве.

    Среди его работ есть и просто приятные глазу портреты героев «Песни Льда и Пламени», и комиксы с презабавнейшими диалогами и неожиданными ситуациями с их же участием. Давайте же обратим на них свой взор!

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    12 шаржей от художника из Перми, который любит «Игру престолов»
    12 шаржей от художника из Перми, который любит «Игру престолов»
    12 шаржей от художника из Перми, который любит «Игру престолов»
    12 шаржей от художника из Перми, который любит «Игру престолов»
    12 шаржей от художника из Перми, который любит «Игру престолов»
    12 шаржей от художника из Перми, который любит «Игру престолов»
    12 шаржей от художника из Перми, который любит «Игру престолов»
    12 шаржей от художника из Перми, который любит «Игру престолов»
    12 шаржей от художника из Перми, который любит «Игру престолов»
    12 шаржей от художника из Перми, который любит «Игру престолов»
    12 шаржей от художника из Перми, который любит «Игру престолов»
    12 шаржей от художника из Перми, который любит «Игру престолов»

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    Джерело: twizz.ru

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