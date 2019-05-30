12 шаржей от художника из Перми, который любит «Игру престолов»



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Чем больше в вашей ленте различных фантазий на тему скоропостижно завершённой «Игры престолов», тем лучше

Финальный эпизод популярного сериала смотрел и обсуждал, пожалуй, весь мир. А некоторых людей сериал и его главные герои настолько вдохновили, что теперь их работами наслаждается вся сеть.

Сегодня Scotch покажет цифровые шаржи художника из Перми под псевдонимом romulyaka. Он в забавном стиле рисует известных персонажей кино и сериалов, и «Игра престолов» занимает особое место в его творчестве.

Среди его работ есть и просто приятные глазу портреты героев «Песни Льда и Пламени», и комиксы с презабавнейшими диалогами и неожиданными ситуациями с их же участием. Давайте же обратим на них свой взор!

Джерело: twizz.ru