Певица Sia объявила о намерении усыновить сироту из документального фильма HBO



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В начале мая HBO показал документальный фильм Foster, и самой неравнодушной к историям, рассказанным в нем, оказалась исполнительница хитов Chandelier и Elastic Heart

Авторами картины Foster являются Дебора Оппенхаймер и Марк Джонатан Харрис - лауреаты «Оскара» 2001 года за фильм «Истории из школьных автобусов», а Марк - также получал статуэтку в 1968-м за документальную короткометражку «Красные леса».

Новую работу они посвятили проблеме детей, живущих в приемных семьях, которых в США на данный момент насчитывает около 400 тысяч. Foster рассказывает об американской системе опеки от лица тех, кто знает о ней не понаслышке. Одним из героев стал 16-летний Дэсани, к истории которого сложно остаться равнодушным.

Когда Дэсани было всего 4 года, отец на его глазах убил мать. После этого Дэсани взяла под опеку родственница, но впоследствии и она отдала ребенка приемной семье. Адвокат Дэсани рассказывает, что родственница "подвергала его физическому насилию, обжигала раскаленным железом, так что у него остались шрамы от ожогов". Сейчас Дэсани живет в специальном доме для несовершеннолетних сирот, где ему также приходится, мягко говоря, не сладко.

Посмотрев этот фильм и узнав историю Дэсани, Sia написала в Twitter несколько сообщений, в которых выразила готовность усыновить мальчика.

«Хей, Дэсани из фильма Foster на HBO! Я бы хотела тебя усыновить. Моя команда сейчас пытается связаться с тобой, договориться с компетентными службами о проверке моего дома и так далее. Но я хочу, чтобы ты знал, - я и новый дом ждем тебя. Дэсани, если вдруг ты зарегистрирован здесь или твой представитель увидит это сообщение, пожалуйста, напиши на [email protected] », - написала Sia.

Будем ждать финала этой истории.

Джерело: Hello!