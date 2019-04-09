  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Сериал «Проповедник» закроют после четвёртого сезона

    • Розсилка
    Сериал «Проповедник» закроют после четвёртого сезона

    Об этом сообщил один из создателей сериала Сет Роген

    Стало известно, что грядущий четвёртый сезон «Проповедника» станет для сериала последним.

    «Проповедник» — экранизация комикса Гарта Энниса и Стива Диллона издательства Vertigo. Шоураннерами проекта стали Сет Роген и Эван Голдберг. Главные роли в сериале исполняют Доминик Купер, Рут Негга и Джозеф Гилган.

    По сюжету, Джесси Кастер, проповедник маленького техасского городка, одержим неким потусторонним созданием по имени Genesis — результатом связи ангела с демоном, в котором одновременно сочетаются как положительные, так и отрицательные качества.

    О закрытии шоу сообщил Роген. Он поблагодарил поклонников сериала. «Четвёртый и последний сезон «Проповедника» приближается. Это было отличное приключение. Спасибо вам всем», — написал он. 

    Джерело: Киноафиша

    Читайте також
    кино Сериал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ