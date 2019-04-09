Сериал «Проповедник» закроют после четвёртого сезона



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Об этом сообщил один из создателей сериала Сет Роген

Стало известно, что грядущий четвёртый сезон «Проповедника» станет для сериала последним.

«Проповедник» — экранизация комикса Гарта Энниса и Стива Диллона издательства Vertigo. Шоураннерами проекта стали Сет Роген и Эван Голдберг. Главные роли в сериале исполняют Доминик Купер, Рут Негга и Джозеф Гилган.

По сюжету, Джесси Кастер, проповедник маленького техасского городка, одержим неким потусторонним созданием по имени Genesis — результатом связи ангела с демоном, в котором одновременно сочетаются как положительные, так и отрицательные качества.

О закрытии шоу сообщил Роген. Он поблагодарил поклонников сериала. «Четвёртый и последний сезон «Проповедника» приближается. Это было отличное приключение. Спасибо вам всем», — написал он.

Джерело: Киноафиша