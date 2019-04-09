Эмилия Кларк впервые показала снимки из больницы после инсульта



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Эмилия Кларк

Актриса намерена создать благотворительный фонд для помощи людям, пережившим это серьезное заболевание.

Актерская карьера британской звезды Эмилии Кларк могла закончиться едва начавшись. Как известно, восемь лет назад, после выхода первого сезона «Игры престолов» она перенесла две аневризмы и две тяжелых операции на головном мозге. Девушке тогда было только 24 года.

Несколько дней назад Эмилия побывала в студии программы CBS Sunday Morning и впервые показала снимки, сделанные сразу после инсульта и первой операции. На фотографиях звезда лежит в больничной койке окутанная проводами. Взгляд у актрисы потухший – и радоваться действительно тогда было нечему. По окончании обеих операций медики не давали никаких гарантий того, что работа мозга полностью восстановится, пишет Daily Mail.

Медики, глядя на снимки мозга актрисы гадали, какой из функций она может лишиться Сама же Эмилия уже подумывала о том, что сниматься в кино она уже не будет никогда. Кроме того, в голову лезли мысли о смерти, о скоротечности жизни. По-настоящему спасла артисту работа в очередном сезоне «Игры престолов».

«Я очнулась в палате после операции и почувствовала адскую головную боль – мне казалось, я умру прямо сейчас, - вспоминала звезда.



