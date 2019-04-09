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    Шоу-биз

    В сети появился новый тизер последней части «Мстителей»

    • Розсилка
    В сети появился новый тизер последней части «Мстителей»

    Ролик опубликован на Youtube

    Многие поклонники саги о фантастических мстителя уже давно и с нетерпение ждут выхода на большие экраны новой, финальной части кинокомикса. Потому фанаты радуются каждой новости о любимом фильме.

    На этот раз они могут насладиться некоторыми кадрами новых «Мстителей» - в Сети опубликован новый тизер фильма, в котором можно увидеть всех героев комикса.

    Ранее сообщалось о том, что в интернете появилась информация о полном сюжете фильма. Об этом пользователям сообщил бывший работник одно из студий, работавших над «Мстителями».

    Впрочем, многие фанаты суперлюдей уверены, что доверять этим «откровениям» не стоит – слишком велика вероятность того, что это настоящий спойлер.

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    на весь екран згорнути
    В сети появился новый тизер последней части «Мстителей»
    В сети появился новый тизер последней части «Мстителей»
    В сети появился новый тизер последней части «Мстителей»
    В сети появился новый тизер последней части «Мстителей»
    В сети появился новый тизер последней части «Мстителей»
    В сети появился новый тизер последней части «Мстителей»
    В сети появился новый тизер последней части «Мстителей»
    В сети появился новый тизер последней части «Мстителей»
    В сети появился новый тизер последней части «Мстителей»
    В сети появился новый тизер последней части «Мстителей»
    В сети появился новый тизер последней части «Мстителей»

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