В сети появился новый тизер последней части «Мстителей»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ролик опубликован на Youtube

Многие поклонники саги о фантастических мстителя уже давно и с нетерпение ждут выхода на большие экраны новой, финальной части кинокомикса. Потому фанаты радуются каждой новости о любимом фильме.

На этот раз они могут насладиться некоторыми кадрами новых «Мстителей» - в Сети опубликован новый тизер фильма, в котором можно увидеть всех героев комикса.

Ранее сообщалось о том, что в интернете появилась информация о полном сюжете фильма. Об этом пользователям сообщил бывший работник одно из студий, работавших над «Мстителями».

Впрочем, многие фанаты суперлюдей уверены, что доверять этим «откровениям» не стоит – слишком велика вероятность того, что это настоящий спойлер.



