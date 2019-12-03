Сериал «Сваты» лишился еще одного актера



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Людмила Артемьева уезжает в Германию

Сериал «Сваты» не получит продолжения, так как из проекта массово уходят актеры. Недавно в СМИ появилась информация о том, что одна из центральных фигур «Сватов» - актриса Людмила Артемьева - покинула место съемок.

Как сообщается, актриса Людмила Артемьева, которая выполняет роль Ольги Николаевны, едет в Германию. Пока не известно, когда она вернется в родную страну.

Артемьева за огромную популярность, которая обрушилась на нее во время выхода комедии «Сваты», поплатилась личным счастьем. Она развелась после 15 лет брака, а после съемок пятого сериала актриса потеряла долгожданного ребенка.

Ранее проект покинул один из самых запоминающихся и харизматичных актеров сериала Николай Добрынин, который в «Сватах» сыграл обычного простака, подкаблучника и алкоголика Митяя. Ушла из проекта и украинская звезда Анна Кошмал.