  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Работница банка нашла купюру, на которой кто-то прощался с отцом

    • Розсилка
    Работница банка нашла купюру, на которой кто-то прощался с отцом
    facebook.com/hyza.ezany

    Соцсети помогли найти владельца

    Сотрудница малайзийского банка Хиза Эзани обнаружила необычную купюру номиналом десять ринггитов.

    Ее внимание привлекла трогательная надпись на банкноте: «Это последняя купюра, которую вручил мне отец. 21 мая 2010 года, в пятницу, 7:10 утра. Я люблю тебя, папа». Эзани решила во что бы то ни стало вернуть памятную вещь настоящему хозяину.

    Банковская работница выложила фотографии купюры в Facebook и попросила распространить эту историю, чтобы информация гарантированно дошла до владельца.

    Публикацию Эзани репостнули более 24 тысяч раз — и неделю спустя владелец все-таки нашелся! Им оказалась женщина по имени Энн Малар Есудас. В 2010 году ей было всего 17 лет, утром 21 мая отец собирал ее в школу.

    Напоследок он дал ей 10 малайзийских ринггитов на карманные расходы. Это был последний раз, когда Есудас видела своего отца — позже в тот же день с ним произошел несчастный случай.

    С тех пор Есудас хранила памятную банкноту в кошельке, пока ее не обокрали. По словам Есудас, ей не было жалко кошелька — она переживала из-за банкноты, которая так много для нее значила.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Работница банка нашла купюру, на которой кто-то прощался с отцом
    Работница банка нашла купюру, на которой кто-то прощался с отцом
    Работница банка нашла купюру, на которой кто-то прощался с отцом
    Работница банка нашла купюру, на которой кто-то прощался с отцом

    Каково же было удивление Есудас, когда она увидела пост Эзани, разыскивавшую владельца тех самых 10 ринггитов. Есудас связалась с банковской работницей, забрала купюру и написала пост в Facebook. В публикации она поблагодарила Эзани и призналась, что до сих пор скучает по отцу.

    фотография Facebook
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ