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    Шоу-биз

    Обнаженная Николь Кидман в платье-банте снялась для глянца

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    <p>52-летняя Николь Кидман приняла участие в провокационной фотосессии</p> <div></div> - Обнаженная Николь Кидман в платье-банте снялась для глянца

    52-летняя Николь Кидман приняла участие в провокационной фотосессии

    Артистка примерила необычные образы в стилистике 40-х годов прошлого века

    52-летняя голливудская актриса Николь Кидман украсила собой новую обложку журнала Tatler. Знаменитая австралийка надела блестящее платье. Она распустила волосы и сделала прическу по моде классического Голливуда. Образ Николь напомнил легендарный стиль Риты Хейворт.

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    Обнаженная Николь Кидман в платье-банте снялась для глянца
    Обнаженная Николь Кидман в платье-банте снялась для глянца
    Обнаженная Николь Кидман в платье-банте снялась для глянца
    Обнаженная Николь Кидман в платье-банте снялась для глянца

    Обладательница премии «Оскар» за роль в фильме «Часы» также примерила смелый образ. На обнаженное тело она надела атласное платье, напоминающее по форме крупный бант. Звезда предпочла умеренный макияж.

     

    знаменитости актриса Николь Кидман шоу-бизнес
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