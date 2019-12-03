Обнаженная Николь Кидман в платье-банте снялась для глянца



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52-летняя Николь Кидман приняла участие в провокационной фотосессии

Артистка примерила необычные образы в стилистике 40-х годов прошлого века

52-летняя голливудская актриса Николь Кидман украсила собой новую обложку журнала Tatler. Знаменитая австралийка надела блестящее платье. Она распустила волосы и сделала прическу по моде классического Голливуда. Образ Николь напомнил легендарный стиль Риты Хейворт.

Обладательница премии «Оскар» за роль в фильме «Часы» также примерила смелый образ. На обнаженное тело она надела атласное платье, напоминающее по форме крупный бант. Звезда предпочла умеренный макияж.