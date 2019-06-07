Сериал «Болотная тварь» закрыли через неделю после премьеры



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Цифровой сервис DC Universe решил не продлевать сериал «Болотная тварь» на второй сезон

Закрытие последовало сразу после выхода пилота.

Ранее стало известно, что студия Warner Bros. внезапно прекратила съёмки первого сезона сериала после десяти эпизодов. По данным источников, WB решила урезать расходы на производство проектов DC Universe, так как сейчас решает судьбу сервиса. Что касается «Болотной твари», то было решено переписать имеющийся последний эпизод и сделать его заключительным вместо того, чтобы снимать ещё три запланированные серии.

По данным СМИ, закрытие сериала связано с финансовой ошибкой. Штат Северная Каролина обещал Warner Bros. налоговые послабления в размере 40 млн долларов (это половина бюджета первого сезона). Когда сериал запустили в производство, чиновники заметили ошибку и снизили сумму до 14 млн долларов. Второго сезона не будет, потому что теперь оказалось, что производство этого сериала слишком дорого.

«Болотная тварь» рассказывает об исследовательнице из центра контроля и профилактики заболеваний Эбби Аркейн (Кристал Рид). Она возвращается в родной город Хоума, расположенный в глубине Луизианы, чтобы разобраться в происхождении смертоносного болотного вируса. Во время работы девушка знакомится с коллегой Алеком Холландом (Энди Бин), который неожиданно погибает из-за несчастного случая. Но в скором времени он возвращается к жизни в виде защитника растительного мира — Болотной твари (Дерек Мирс).

Лен Уайзман («Другой мир») занимает режиссёрское кресло первой серии, а Джеймс Ван («Аквамен») выступает в качестве продюсера.Болотная тварь впервые появилась на страницах комиксов в 1971 году. Персонаж приобрёл наибольшую популярность в 1980-х и в начале 90-х, когда про него писал автор «Хранителей» Алан Мур.

Сериал стал третьим оригинальным проектом стриминговой платформы DC Universe после «Титанов» и «Рокового патруля». Первая серия вышла на экраны 31 мая. Подробнее на https://www.kinoafisha.info/news/serial-bolotnaya-tvar-zakryli-cherez-nedelyu-posle-premery/

Джерело: Киноафиша