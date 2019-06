«Люцифера» продлили на финальный пятый сезон

Для поклонников сериала «Люцифер» есть хорошая и плохая новость

Начнем с хорошей — Netflix продлил шоу на пятый сезон. Однако он же и станет последним.

По сообщениям издания Deadline, пятый сезон станет для сериала финальным. Отмененный телеканалом Fox после третьего сезона, «Люцифер» был спасен стриминговым сервисом Netflix, которому создатели шоу выразили свою благодарность.

«Мы так невероятно благодарны Netflix за то, что он воскресил наше шоу и позволил нам закончить его так, как мы хотели. Что самое важное, мы хотим поблагодарить фанатов за их поддержку. Лучшее еще впереди», — написали в Twitter исполнительные продюсеры Илди Модрович и Джо Хендерсон. В начале мая в эфир вышел четвертый сезон «Люцифера», а когда ждать премьеры финальных эпизодов, пока не сообщается.

