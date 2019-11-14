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    Шоу-биз

    Шкиряк обнажил идеальное тело, чтобы показать новое тату (фото)

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    <p>Фото: facebook.com/zoryan.zoryan</p> <p>Шкиряк обожает выставлять полуобнаженное тело в соцсетях</p> - Шкиряк обнажил идеальное тело, чтобы показать новое тату (фото)

    Фото: facebook.com/zoryan.zoryan

    Шкиряк обожает выставлять полуобнаженное тело в соцсетях

    Чиновник сделал себе оригинальный подарок

    Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк восхитил сеть подкачанным телом. Украинский чиновник обожает демонстрировать свои спортивные успехи. И вот недавно Шкиряк снова порадовал пользователей Фейсбука, выложив пикантные фото. Тем более, повод отличный -  чиновнику исполнилось 49 лет.

    «49. Настроение бодрое, а дух не сломлен.  Будьмо! Слава Украине», - написал Шкиря у себя в Фейсбуке.

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    Шкиряк обнажил идеальное тело, чтобы показать новое тату (фото)
    Шкиряк обнажил идеальное тело, чтобы показать новое тату (фото)
    Шкиряк обнажил идеальное тело, чтобы показать новое тату (фото)
    Шкиряк обнажил идеальное тело, чтобы показать новое тату (фото)
    Шкиряк обнажил идеальное тело, чтобы показать новое тату (фото)
    Шкиряк обнажил идеальное тело, чтобы показать новое тату (фото)
    Шкиряк обнажил идеальное тело, чтобы показать новое тату (фото)
    Шкиряк обнажил идеальное тело, чтобы показать новое тату (фото)
    Шкиряк обнажил идеальное тело, чтобы показать новое тату (фото)
    Шкиряк обнажил идеальное тело, чтобы показать новое тату (фото)
    Шкиряк обнажил идеальное тело, чтобы показать новое тату (фото)
    Шкиряк обнажил идеальное тело, чтобы показать новое тату (фото)
    Шкиряк обнажил идеальное тело, чтобы показать новое тату (фото)
    Шкиряк обнажил идеальное тело, чтобы показать новое тату (фото)

    На снимках Зорян запечатлен в процессе тренировки, он сосредоточен, он играет мышцами. На втором фото Шкиряк позирует спиной на камеру, обнажая большую патриотическую татуировку с красно-черным трезубцем.  

    Пользователи соцсети оценили старания Шкиряка и осыпали его одобрительными комментариями, а также поздравили с днем рождения.

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