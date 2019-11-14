Шкиряк обнажил идеальное тело, чтобы показать новое тату (фото)
Фото: facebook.com/zoryan.zoryan
Шкиряк обожает выставлять полуобнаженное тело в соцсетях
Чиновник сделал себе оригинальный подарок
Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк восхитил сеть подкачанным телом. Украинский чиновник обожает демонстрировать свои спортивные успехи. И вот недавно Шкиряк снова порадовал пользователей Фейсбука, выложив пикантные фото. Тем более, повод отличный - чиновнику исполнилось 49 лет.
«49. Настроение бодрое, а дух не сломлен. Будьмо! Слава Украине», - написал Шкиря у себя в Фейсбуке.
На снимках Зорян запечатлен в процессе тренировки, он сосредоточен, он играет мышцами. На втором фото Шкиряк позирует спиной на камеру, обнажая большую патриотическую татуировку с красно-черным трезубцем.
Пользователи соцсети оценили старания Шкиряка и осыпали его одобрительными комментариями, а также поздравили с днем рождения.