Шарлиз Терон в платье с обнаженными плечами вызвала фурор



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К фотографам Шарлиз Терон вышла в стильном платье, напоминающем подвенечное

В Нью-Йорке состоялась ежегодная церемония, посвященная женщинам, – Glamour Women Of The Year Awards

44-летняя Шарлиз Терон стала гостьей светского мероприятия в Нью-Йорке. Самый впечатляющий образ на ней представила Терон. Актриса надела белое платье с корсетом, оголившим ее плечи, и юбкой, украшенной перьями от модного дома Givenchy.

Обладательница премии «Оскар» не упустила возможности похвастаться своим чувством юмора. Терон сделала фотографию в туалете гостиничного номера с бокалом шампанского в руках. «Обычный понедельник, я права?» – обратилась она к подписчикам.