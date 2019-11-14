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    Шоу-биз

    Шарлиз Терон в платье с обнаженными плечами вызвала фурор

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    <p>К фотографам Шарлиз Терон вышла в стильном платье, напоминающем подвенечное</p> - Шарлиз Терон в платье с обнаженными плечами вызвала фурор

    К фотографам Шарлиз Терон вышла в стильном платье, напоминающем подвенечное

    В Нью-Йорке состоялась ежегодная церемония, посвященная женщинам, – Glamour Women Of The Year Awards

    44-летняя Шарлиз Терон стала гостьей светского мероприятия в Нью-Йорке. Самый впечатляющий образ на ней представила Терон. Актриса надела белое платье с корсетом, оголившим ее плечи, и юбкой, украшенной перьями от модного дома Givenchy.

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    Шарлиз Терон в платье с обнаженными плечами вызвала фурор
    Шарлиз Терон в платье с обнаженными плечами вызвала фурор
    Шарлиз Терон в платье с обнаженными плечами вызвала фурор
    Шарлиз Терон в платье с обнаженными плечами вызвала фурор
    Шарлиз Терон в платье с обнаженными плечами вызвала фурор
    Шарлиз Терон в платье с обнаженными плечами вызвала фурор
    Шарлиз Терон в платье с обнаженными плечами вызвала фурор
    Шарлиз Терон в платье с обнаженными плечами вызвала фурор
    Шарлиз Терон в платье с обнаженными плечами вызвала фурор
    Шарлиз Терон в платье с обнаженными плечами вызвала фурор
    Шарлиз Терон в платье с обнаженными плечами вызвала фурор
    Шарлиз Терон в платье с обнаженными плечами вызвала фурор
    Шарлиз Терон в платье с обнаженными плечами вызвала фурор
    Шарлиз Терон в платье с обнаженными плечами вызвала фурор
    Шарлиз Терон в платье с обнаженными плечами вызвала фурор
    Шарлиз Терон в платье с обнаженными плечами вызвала фурор
    Шарлиз Терон в платье с обнаженными плечами вызвала фурор
    Шарлиз Терон в платье с обнаженными плечами вызвала фурор
    Шарлиз Терон в платье с обнаженными плечами вызвала фурор
    Шарлиз Терон в платье с обнаженными плечами вызвала фурор
    Шарлиз Терон в платье с обнаженными плечами вызвала фурор
    Шарлиз Терон в платье с обнаженными плечами вызвала фурор
    Шарлиз Терон в платье с обнаженными плечами вызвала фурор
    Шарлиз Терон в платье с обнаженными плечами вызвала фурор
    Шарлиз Терон в платье с обнаженными плечами вызвала фурор
    Шарлиз Терон в платье с обнаженными плечами вызвала фурор
    Шарлиз Терон в платье с обнаженными плечами вызвала фурор
    Шарлиз Терон в платье с обнаженными плечами вызвала фурор
    Шарлиз Терон в платье с обнаженными плечами вызвала фурор
    Шарлиз Терон в платье с обнаженными плечами вызвала фурор
    Шарлиз Терон в платье с обнаженными плечами вызвала фурор
    Шарлиз Терон в платье с обнаженными плечами вызвала фурор
    Шарлиз Терон в платье с обнаженными плечами вызвала фурор

    Обладательница премии «Оскар» не упустила возможности похвастаться своим чувством юмора. Терон сделала фотографию в туалете гостиничного номера с бокалом шампанского в руках. «Обычный понедельник, я права?» – обратилась она к подписчикам.

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