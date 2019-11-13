  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Селена Гомес посвятила девушке оригинальную татуировку

    • Розсилка
    <p>Бывшая возлюбленная Джастина Бибера все чаще стала появляться в компании своих подруг</p> <div></div> - Селена Гомес посвятила девушке оригинальную татуировку

    Бывшая возлюбленная Джастина Бибера все чаще стала появляться в компании своих подруг

    Звезда выступила на концерте близкой подругой, а закончила вечер совместной татуировкой на память

    27-летняя Селена Гомес возвращается в шоу-бизнес после годового перерыва. Гомес выступила на одной сцене с Джулией Майклс и исполнила их общий трек «Anxiety», автором которого также является Джулия. После выступления они отправились отдыхать в клуб, а закончили вечер в тату-салоне. Звездные подруги решили увековечить свою дружбу одинаковым рисунком на теле. Селена и Джулия сделали тату со стрелой, направленной в сторону друг друга. Таким образом они закрепили дружеские обеты.

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Селена Гомес посвятила девушке оригинальную татуировку
    Селена Гомес посвятила девушке оригинальную татуировку
    Селена Гомес посвятила девушке оригинальную татуировку
    Селена Гомес посвятила девушке оригинальную татуировку
    Селена Гомес посвятила девушке оригинальную татуировку
    Селена Гомес посвятила девушке оригинальную татуировку
    Селена Гомес посвятила девушке оригинальную татуировку
    Селена Гомес посвятила девушке оригинальную татуировку
    Селена Гомес посвятила девушке оригинальную татуировку
    Селена Гомес посвятила девушке оригинальную татуировку
    Селена Гомес посвятила девушке оригинальную татуировку
    Селена Гомес посвятила девушке оригинальную татуировку
    Селена Гомес посвятила девушке оригинальную татуировку

    Несколько дней назад Гомес устроила ретро-вечеринку в честь дня рождения близкой подруги. Девушки примерили образы в стиле 90-х: надели платья моды того времени, сделали соответствующие прически и макияж. Майклс сообщила в своем Instagram, что Селена отличается преданностью и надежностью.

    Сама артистка призналась в нежных чувствах к подруге еще зимой, когда вышла их совместная песня. «Моя дорогая сестра – родственная душа! Джулия, ты стала огромной частью моей жизни. Ты научила меня смелости, когда я терзалась в сомнениях», – призналась она.

     Читайте также: Леди Гага призналась, что с 19 лет ее регулярно насиловали

     

     

    шоу-бизнес Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ