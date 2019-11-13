Селена Гомес посвятила девушке оригинальную татуировку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бывшая возлюбленная Джастина Бибера все чаще стала появляться в компании своих подруг

Звезда выступила на концерте близкой подругой, а закончила вечер совместной татуировкой на память

27-летняя Селена Гомес возвращается в шоу-бизнес после годового перерыва. Гомес выступила на одной сцене с Джулией Майклс и исполнила их общий трек «Anxiety», автором которого также является Джулия. После выступления они отправились отдыхать в клуб, а закончили вечер в тату-салоне. Звездные подруги решили увековечить свою дружбу одинаковым рисунком на теле. Селена и Джулия сделали тату со стрелой, направленной в сторону друг друга. Таким образом они закрепили дружеские обеты.

Несколько дней назад Гомес устроила ретро-вечеринку в честь дня рождения близкой подруги. Девушки примерили образы в стиле 90-х: надели платья моды того времени, сделали соответствующие прически и макияж. Майклс сообщила в своем Instagram, что Селена отличается преданностью и надежностью.

Сама артистка призналась в нежных чувствах к подруге еще зимой, когда вышла их совместная песня. «Моя дорогая сестра – родственная душа! Джулия, ты стала огромной частью моей жизни. Ты научила меня смелости, когда я терзалась в сомнениях», – призналась она.