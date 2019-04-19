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    Шоу-биз

    Шарлиз Терон объяснила, почему ее семилетний приемный сын носит платья и заплетает косички

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    Шарлиз Терон объяснила, почему ее семилетний приемный сын носит платья и заплетает косички

    Актриса отметила, что ее дети будут сами решать, кем им быть

    До последнего времени никто не мог обвинить актрису Шарлиз Терон в том, что она склонна подчинять новомодным западным представлениям о воспитании, когда родители предоставляют ребенку выбор самому решать, какого он пола. Но случай с ее приемным семилетним сыном Джексоном, похоже, говорит об обратном.

    В течение многих лет ходили слухи, что Шарлиз растила Джексона как девочку. Когда в интернете появились фотографии ребенка в юбках, платьях и с длинными, заплетенными в косу волосами, голливудские сплетники задались вопросом, что, черт возьми, мать Джексона делает, пишет Daily Mail.

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    Шарлиз Терон объяснила, почему ее семилетний приемный сын носит платья и заплетает косички
    Шарлиз Терон объяснила, почему ее семилетний приемный сын носит платья и заплетает косички
    Шарлиз Терон объяснила, почему ее семилетний приемный сын носит платья и заплетает косички
    Шарлиз Терон объяснила, почему ее семилетний приемный сын носит платья и заплетает косички
    Шарлиз Терон объяснила, почему ее семилетний приемный сын носит платья и заплетает косички
    Шарлиз Терон объяснила, почему ее семилетний приемный сын носит платья и заплетает косички
    Шарлиз Терон объяснила, почему ее семилетний приемный сын носит платья и заплетает косички
    Шарлиз Терон объяснила, почему ее семилетний приемный сын носит платья и заплетает косички
    Шарлиз Терон объяснила, почему ее семилетний приемный сын носит платья и заплетает косички
    Шарлиз Терон объяснила, почему ее семилетний приемный сын носит платья и заплетает косички
    Шарлиз Терон объяснила, почему ее семилетний приемный сын носит платья и заплетает косички
    Шарлиз Терон объяснила, почему ее семилетний приемный сын носит платья и заплетает косички
    Шарлиз Терон объяснила, почему ее семилетний приемный сын носит платья и заплетает косички
    Шарлиз Терон объяснила, почему ее семилетний приемный сын носит платья и заплетает косички
    Шарлиз Терон объяснила, почему ее семилетний приемный сын носит платья и заплетает косички
    Шарлиз Терон объяснила, почему ее семилетний приемный сын носит платья и заплетает косички
    Шарлиз Терон объяснила, почему ее семилетний приемный сын носит платья и заплетает косички
    Шарлиз Терон объяснила, почему ее семилетний приемный сын носит платья и заплетает косички
    Шарлиз Терон объяснила, почему ее семилетний приемный сын носит платья и заплетает косички
    Шарлиз Терон объяснила, почему ее семилетний приемный сын носит платья и заплетает косички
    Шарлиз Терон объяснила, почему ее семилетний приемный сын носит платья и заплетает косички
    Шарлиз Терон объяснила, почему ее семилетний приемный сын носит платья и заплетает косички
    Шарлиз Терон объяснила, почему ее семилетний приемный сын носит платья и заплетает косички

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    Когда ее спросили об этом, Шарлиз ответила сухо, что она не только воспитывает Джексона как девочку, на самом деле, он и есть девочка, такая же, как и ее трехлетняя сестра Августа.

     «Да, я тоже думала, что она мальчик, - быстро соглашается Шарлиз. - «Пока она не посмотрела на меня, когда ей было три года, и не сказала: «Я не мальчик!». Вот и все! У меня есть две красивые дочери, которых, как и любой родитель, я хочу защищать и видеть процветающими».

    По словам актрисы, в чем дети найдут себя, когда вырастут, и кем станут, решать не ей. Ее работа – любить детей, делать так, чтобы они ни в чем не нуждались, и давать возможность быть теми, кем они хотят быть.

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