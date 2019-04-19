Шарлиз Терон объяснила, почему ее семилетний приемный сын носит платья и заплетает косички



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Актриса отметила, что ее дети будут сами решать, кем им быть

До последнего времени никто не мог обвинить актрису Шарлиз Терон в том, что она склонна подчинять новомодным западным представлениям о воспитании, когда родители предоставляют ребенку выбор самому решать, какого он пола. Но случай с ее приемным семилетним сыном Джексоном, похоже, говорит об обратном.

В течение многих лет ходили слухи, что Шарлиз растила Джексона как девочку. Когда в интернете появились фотографии ребенка в юбках, платьях и с длинными, заплетенными в косу волосами, голливудские сплетники задались вопросом, что, черт возьми, мать Джексона делает, пишет Daily Mail.

Когда ее спросили об этом, Шарлиз ответила сухо, что она не только воспитывает Джексона как девочку, на самом деле, он и есть девочка, такая же, как и ее трехлетняя сестра Августа.

«Да, я тоже думала, что она мальчик, - быстро соглашается Шарлиз. - «Пока она не посмотрела на меня, когда ей было три года, и не сказала: «Я не мальчик!». Вот и все! У меня есть две красивые дочери, которых, как и любой родитель, я хочу защищать и видеть процветающими».

По словам актрисы, в чем дети найдут себя, когда вырастут, и кем станут, решать не ей. Ее работа – любить детей, делать так, чтобы они ни в чем не нуждались, и давать возможность быть теми, кем они хотят быть.



