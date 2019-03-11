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    Шоу-биз

    Как выглядела голливудская звезда из Черновцов Мила Кунис на премьере мультфильма в Лос-Анджелесе

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    Мила Кунис - Как выглядела голливудская звезда из Черновцов Мила Кунис на премьере мультфильма в Лос-Анджелесе
    Мила Кунис

    На мероприятии кинозвезда появилась без своего 41-летнего супруга Эштона Катчера

    35-летняя актриса Мила Кунис появилась на премьере мультфильма «Волшебный парк Джун» в театре Regency Bruin в Лос-Анджелесе. В картине, которая рассказывает о девочке Джун, придумавшей парк развлечений, Мила озвучила персонажа по имени Грета.

    Для своего выхода в свет актриса выбрала одновременно нежный и элегантный образ. Классические черные брюки и туфли-лодочки она сочетала с нежно-розовым топом на бретельках, украшенным крупными серебристыми пуговицами (судя по всему, погода в Лос-Анджелесе позволяет носить по-настоящему летнюю одежду).

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    Как выглядела голливудская звезда из Черновцов Мила Кунис на премьере мультфильма в Лос-Анджелесе
    Как выглядела голливудская звезда из Черновцов Мила Кунис на премьере мультфильма в Лос-Анджелесе
    Как выглядела голливудская звезда из Черновцов Мила Кунис на премьере мультфильма в Лос-Анджелесе
    Как выглядела голливудская звезда из Черновцов Мила Кунис на премьере мультфильма в Лос-Анджелесе
    Как выглядела голливудская звезда из Черновцов Мила Кунис на премьере мультфильма в Лос-Анджелесе
    Как выглядела голливудская звезда из Черновцов Мила Кунис на премьере мультфильма в Лос-Анджелесе

    На публике актриса появилась без своего 41-летнего супруга Эштона Катчера - он, скорее всего, остался дома с детьми, четырехлетней Уайетт и двухлетним Димитрием. Видимо, родители посчитали, что их дети еще недостаточно взрослые для того, чтобы смотреть полнометражные мультфильмы, поэтому пока на такие мероприятия они их с собой не берут. Зато регулярно вместе с ними выходят на семейные прогулки - звездное семейство нередко попадает под прицелы фотографов в полном составе

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