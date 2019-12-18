Шарлиз Терон заявила, что сама спровоцировала режиссера на сексуальные домогательства



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44-летняя Шарлиз Терон дала откровенное интервью

Голливудская актриса рассказала о сексуальных домогательствах в свой адрес

44-летняя голливудская звезда Шарлиз Терон едва не стала жертвой изнасилования в 1994 году. В тот период она делала первые шаги в актерской карьере и проходила кастинги. Известный режиссер, чье имя Шарлиз предпочла не называть, пригласил ее к себе домой. Мужчина встретил ее в шелковой пижаме.

Терон чувствовала себя неловко, когда кинопостановщик предложил выпить вместе и начал гладить ее колено. Артистка отказалась заниматься с ним сексом.

«Я винила себя, что не нашла правильные слова, не послала его, не поступила так, как, как мы думаем, мы все должны вести себя в подобных случаях», – отметила Шарлиз.

«Это не всегда физическое насилие… В повседневной жизни женщинам постоянно наносят психологическую травму – словом, прикосновением или угрозой потери работы. Я с этим сталкивалась… Я называла его имя. Вы этого не знаете, потому что каждый раз, когда я называла его имя, журналист принимал решение умалчивать это. Это показывает, насколько глубока эта проблема», – цитирует звезду NPR.