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    Шоу-биз

    Шарлиз Терон заявила, что сама спровоцировала режиссера на сексуальные домогательства

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    <p>44-летняя Шарлиз Терон дала откровенное интервью</p> <div></div> - Шарлиз Терон заявила, что сама спровоцировала режиссера на сексуальные домогательства

    44-летняя Шарлиз Терон дала откровенное интервью

    Голливудская актриса рассказала о сексуальных домогательствах в свой адрес

    44-летняя голливудская звезда Шарлиз Терон едва не стала жертвой изнасилования в 1994 году. В тот период она делала первые шаги в актерской карьере и проходила кастинги. Известный режиссер, чье имя Шарлиз предпочла не называть, пригласил ее к себе домой. Мужчина встретил ее в шелковой пижаме.

    Терон чувствовала себя неловко, когда кинопостановщик предложил выпить вместе и начал гладить ее колено. Артистка отказалась заниматься с ним сексом.

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    Шарлиз Терон заявила, что сама спровоцировала режиссера на сексуальные домогательства
    Шарлиз Терон заявила, что сама спровоцировала режиссера на сексуальные домогательства
    Шарлиз Терон заявила, что сама спровоцировала режиссера на сексуальные домогательства
    Шарлиз Терон заявила, что сама спровоцировала режиссера на сексуальные домогательства
    Шарлиз Терон заявила, что сама спровоцировала режиссера на сексуальные домогательства
    Шарлиз Терон заявила, что сама спровоцировала режиссера на сексуальные домогательства
    Шарлиз Терон заявила, что сама спровоцировала режиссера на сексуальные домогательства
    Шарлиз Терон заявила, что сама спровоцировала режиссера на сексуальные домогательства
    Шарлиз Терон заявила, что сама спровоцировала режиссера на сексуальные домогательства
    Шарлиз Терон заявила, что сама спровоцировала режиссера на сексуальные домогательства
    Шарлиз Терон заявила, что сама спровоцировала режиссера на сексуальные домогательства
    Шарлиз Терон заявила, что сама спровоцировала режиссера на сексуальные домогательства
    Шарлиз Терон заявила, что сама спровоцировала режиссера на сексуальные домогательства
    Шарлиз Терон заявила, что сама спровоцировала режиссера на сексуальные домогательства
    Шарлиз Терон заявила, что сама спровоцировала режиссера на сексуальные домогательства
    Шарлиз Терон заявила, что сама спровоцировала режиссера на сексуальные домогательства
    Шарлиз Терон заявила, что сама спровоцировала режиссера на сексуальные домогательства
    Шарлиз Терон заявила, что сама спровоцировала режиссера на сексуальные домогательства
    Шарлиз Терон заявила, что сама спровоцировала режиссера на сексуальные домогательства
    Шарлиз Терон заявила, что сама спровоцировала режиссера на сексуальные домогательства
    Шарлиз Терон заявила, что сама спровоцировала режиссера на сексуальные домогательства
    Шарлиз Терон заявила, что сама спровоцировала режиссера на сексуальные домогательства
    Шарлиз Терон заявила, что сама спровоцировала режиссера на сексуальные домогательства
    Шарлиз Терон заявила, что сама спровоцировала режиссера на сексуальные домогательства
    Шарлиз Терон заявила, что сама спровоцировала режиссера на сексуальные домогательства
    Шарлиз Терон заявила, что сама спровоцировала режиссера на сексуальные домогательства
    Шарлиз Терон заявила, что сама спровоцировала режиссера на сексуальные домогательства
    Шарлиз Терон заявила, что сама спровоцировала режиссера на сексуальные домогательства
    Шарлиз Терон заявила, что сама спровоцировала режиссера на сексуальные домогательства
    Шарлиз Терон заявила, что сама спровоцировала режиссера на сексуальные домогательства
    Шарлиз Терон заявила, что сама спровоцировала режиссера на сексуальные домогательства
    Шарлиз Терон заявила, что сама спровоцировала режиссера на сексуальные домогательства
    Шарлиз Терон заявила, что сама спровоцировала режиссера на сексуальные домогательства

    «Я винила себя, что не нашла правильные слова, не послала его, не поступила так, как, как мы думаем, мы все должны вести себя в подобных случаях», – отметила Шарлиз.

    «Это не всегда физическое насилие… В повседневной жизни женщинам постоянно наносят психологическую травму – словом, прикосновением или угрозой потери работы. Я с этим сталкивалась… Я называла его имя. Вы этого не знаете, потому что каждый раз, когда я называла его имя, журналист принимал решение умалчивать это. Это показывает, насколько глубока эта проблема», – цитирует звезду NPR.

     

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