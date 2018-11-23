Тилль Линдеманн и Светлана Лобода больше не пара?



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Тилль Линдеманн и Светлана Лобода Utro.ru

Пока поклонники ждали от Лободы официального подтверждения романа, Тилль Линдерманн нашел новую пассию

Отношения между Лободой и солистом группы Rammstein не дают спокойно спать ни поклонникам, ни журналистам. Звездную парочку неоднократно видели вместе, однако от комментариев журналистам они отказываются.

Тем временем СМИ откопали другую, более пикантную информацию. Так, Тилля заподозрили в изменах Лободе.

Стилист из Германии Мира Эль Исса опубликовала на своей странице в Instagram совместное фото с Линдеманном. Девушка сопроводила пост довольно странной подписью: «Это, должно быть, любовь. Получилось встать с постели в 6.30».

Все это запутало поклонников Лободы еще больше. Теперь фанаты гадают, разошлась пара или нет.