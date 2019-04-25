Шоураннеры «Игры престолов» рассказали, кто из героев изменился больше всех



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уже в следующий понедельник зрители рискуют попрощаться со многими персонажами «Игры престолов», когда армия мертвецов дойдет до Винтерфелла

На фоне этого события, прежде чем любимцы публики успеют погибнуть, шоураннеры сериала — Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс — рассказали, кто из героев, на их взгляд, изменился за восемь сезонов больше всех.

Все персонажи шоу, добравшиеся в заключительном сезоне до севера, прошли длинный и нелёгкий путь, за время которого преобразились в лучшую или худшую сторону. Но кто-то из героев выделился больше всех, и кто им был, ответили шоураннеры проекта. Оказывается, по их мнению, это не Арья, превратившаяся в безликую, не Теон, нашедший в себе честь и преданность, и даже не Джейме, который сильно изменился внешне и внутренне.

«Санса. Она начинала свой путь наивной девочкой и была вынуждена получить самые жестокие уроки из возможных. Однако она усвоила их и стала влиятельной фигурой. Вряд ли зрители ожидали, что Санса станет той, кем стала. Отчасти всё дело в истории, отчасти — в Софи Тернер. Когда мы только пробовали её на роль Сансы, мы уже знали, что она хорошая актриса, но не ожидали, что она станет настолько впечатляющей. Так что если есть лишь один вариант для ответа на вопрос — то это Санса», — ответил Бениофф. Уайсс согласился с его мнением, но также отметил, что серьёзные изменения претерпел и Бран Старк.

Какой бы путь ни проделали Санса, Бран и остальные герои за всё это время, никто из них не застрахован от смерти в заключительном сезоне «Игры престолов». Следующая серия выйдет на экраны 29 апреля и будет отличаться самым длинным хронометражом в истории сериала.

Джерело: popcornnews