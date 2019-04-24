Звезда «Игры престолов» Дэниэл Портман признался, что из-за сцены с Подриком Пейном его часто домогались женщины



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поклонники «Игры престолов» до сих пор ломают голову над тем, что же такого сделал Подрик Пейн с девушками из публичного дома, что они отказались брать за свои услуги деньги

Комедийная сцена не только выделила персонажа среди других, но и сыграла с исполнителем роли Дэниэлом Портманом злую шутку. 27-летний актёр рассказал в интервью изданию Esquire, что из-за славы его героя до него часто домогались женщины в возрасте.

После третьего сезона, в котором создатели и раскрыли невероятные таланты Подрика Пейна, Дэниэл Портман стал мишенью для неуравновешенных поклонниц. По словам актёра, на протяжении нескольких лет ему постоянно задавали неприличные вопросы, а то и вовсе откровенно домогались. «Меня хватали так много раз… обычно женщины в возрасте. Что ты можешь сказать на такое? Очевидно, попросить перестать их это делать. В наше время кажется, что люди научились отделять реальность от вымысла, но они буквально сходят с ума. Конечно, в этом нет ничего хорошего», — заключил Портман.

Не считая подобных инцидентов, актёр абсолютно счастлив, играя своего персонажа. «Это невероятный комплимент, когда сценаристы говорят тебе, что хотят и дальше писать про твоего персонажа, который, на их взгляд, привносит в шоу нечто особенное», — рассказал Дэниэл. Это заметно по второму эпизоду восьмого сезона «Игры престолов», в котором зрители узнали, что Подрик не только научился драться, но и хорошо поёт. Не была ли эта серия прощанием с любимым персонажем, станет ясно в следующий понедельник, 29 апреля.

Джерело: popcornnews