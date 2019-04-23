Джером Флинн сыграет в сериале «Тёмная башня»



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Бронн из «Игры престолов» меняет прописку

Джером Флинн, наиболее известный по роли Бронна в «Игре престолов», нашёл следующий проект. Он присоединился к актёрскому составу сериальной экранизации «Тёмной башни» Стивена Кинга от Amazon.

Флинн исполнит роль ковбоя, но не уточняется, какого именно. Ранее сообщалось, что сериал сосредоточится на приключениях молодого Стрелка, то есть актёр может сыграть кого-то из банды «Большие охотники за гробами» — например, её предводителя Элдреда Джонаса или отца Роланда Стивена Дискейна.

Яспер Пяякконен («Чёрный клановец») и Сэм Страйк получили главные роли в пилотном эпизоде «Тёмной башни». Страйк сыграет Роланда Дискейна (Стрелка), а Пяякконену достался образ злодея Рэндалла Флэгга (Человека в Чёрном).

«Тёмная башня» — цикл романов американского писателя Стивена Кинга, написанный на стыке фэнтези, ужасов, научной фантастики, вестерна и других жанров. Первая книга увидела свет в 1988 году. В 2017 году вышел фильм «Тёмная башня» датского режиссера Николая Арселя, призванный служить одновременно экранизацией и продолжением книг; в главных ролях снялись Идрис Эльба и Мэттью Макконахи. Фильм получил в основном отрицательные отзывы кинокритиков.

Персонаж Флинна появляется в финальном сезоне «Игры престолов», который сейчас выходит на экраны.

Джерело: Киноафиша