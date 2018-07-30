Тина Кароль села на шпагат прямо на сцене



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Тина Кароль

Популярная украинская певица выступила в качестве звездного гостя на «Черноморских играх»

Тина Кароль не в первый раз приезжает на фестиваль в Скадовск. Певица сама участвовала в "Черноморских играх" еще в 1999 году, но заняла третье место.

Тина подъехала к фестивальной сцене за час до своего выступления, но певица так быстро вышла из машины, что даже самые заядлые фанаты не смогли ее увидеть. Детвора потом еще долгое время ждала свою любимицу возле ее машины.

На сцене певица появилась в коротком блестящем серебренном платье и черных колготах. Тина представила часть номеров из своего нового шоу «Интонации». Певица не так много общалась со зрителями, потому что песни плавно переходили одна в другую. Тина много танцевала, а во время одного из номеров практически села на шпагат.

Также исполнительница меняла наряды - во время одной из песен за кулисами поверх платья одела черный комбинезон.

Помимо новые песен, Тина спели свои первые хиты:«Выше облаков», «Пупсик», «Не бойся мальчик». Дети так громко пели вместе с ней, что иногда не было слышно саму певицу.

Джерело: Комсомольска Правда в Украине