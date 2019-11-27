Слава Каминская откровенно рассказала о разводе с мужем



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Артистка считает, что ее брак с Эдгаром разрушили их родители

Пока бывший муж Славы Каминской откровенно рассказал о причинах развода с певицей, сама артистка также согласилась на интервью.

Солистка «Неангелов» поучаствовала в новом проекте Ольги Горбачевой «Сила женщины», в котором каждая женщина найдет ответы на сложные вопросы: как выходить из семейного кризиса, как пережить развод и насилие, как строить гармоничные отношения и открывать свою силу.

Ответы на эти болезненные и жизненно важные вопросы — в беседе Ольги с ее гостями.

Так, в интервью Слава призналась, что развод дался ей болезненно.

«Я убрала все его портреты дома. Но я не могу сказать своим детям, что их отец меня обидел. Как бы я не обижалась, как бы сложно не было произносить эти слова, но «У нас самый лучший папа! Почему не приезжает? - Папа занят, у папы много работы». Может, потому что в моем детстве папа, со слов мамы, всегда был плохим, я не хочу подобного сценария», — откровенничает Слава.

В беседе с Ольгой Горбачевой Каминская высказала почему, по ее мнению, распался их с Эдгаром брак. Артистка считает, что ее ошибкой стало то, что она пустила на их с экс-мужем территорию родителей.

«У нас все было прекрасно. Все было хорошо, пока не стали вмешиваться родители. Я могу сказать теперь с уверенностью, если есть возможность, чтобы за детьми смотрели няни. Нельзя, чтобы родители были очень часто вхожи в ваше личное пространство», - поделилась Слава.

Исполнительница призналась, что уже когда родители стали все чаще бывать у них дома и давать советы, как жить, тогда она просто не смогла их убрать из их личной жизни с Эдгаром.

«У нас первая ссора с Эдгаром была из-за нянь и родителей. Так получилось, мы не могли накормить ребенка, у нас новая няня. Новая потому, что старая родителей не устроила. Слово за слово, я не смогла отстоять свою позицию, так получилось, что моя мама влезла в коалицию с моей свекровью, им так давить меня авторитетом будет проще. Так получилось что я рассказала Эдгару, он: «Вот с твоим характером, ты не права». То есть он не стал на мою сторону. Я ему говорю: «Я всегда становилась на твою сторону независимо от того, что ты делал», - поделилась историей артистка.