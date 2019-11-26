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    Фото

    Николь Кидман показала редкое фото с прогулки

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    Николь Кидман показала редкое фото с прогулки
    instagram.com/nicolekidman

    Николь Кидман поделилась с поклонниками редкой фотографией, на которой она запечатлена с 11-летней дочкой

    В свои 52 года Николь выработала привычку не выкладывать моменты личной жизни на странички социальных сетей. 

    Ее фолловеры успели заметить, насколько для шоу-звезды мирового уровня важно качественно общаться с со своей дочерью и уделять время лично ей. 

    Недаром к совместному снимку она подобрала хэштег #счастье.

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    instagram.com/nicolekidman

    Фанатам понравился трогательный снимок – менее чем за сутки они оставили под ним более 200 тыс. приветственный лайков. 

    Гармоничная пара среди красочной осенней листвы и под яркими и радостными солнечными лучами выглядела очаровательно.

    Сейчас популярная актриса проживает в американском штате Теннеси. Она вышла замуж за кантри-исполнителя Кита Урбана, с которым воспитывает двух дочерей – 11-летнюю Сандэй Роуз и 8-летнюю Фейт Маргарет.

    Ранее, будучи замужем за шоу-звездой Томом Крузом, она стала приемной родительницей Изабелле и Коннору, им теперь по 24 и 26 лет соответственного.

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