Николь Кидман показала редкое фото с прогулки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/nicolekidman

Николь Кидман поделилась с поклонниками редкой фотографией, на которой она запечатлена с 11-летней дочкой

В свои 52 года Николь выработала привычку не выкладывать моменты личной жизни на странички социальных сетей.

Ее фолловеры успели заметить, насколько для шоу-звезды мирового уровня важно качественно общаться с со своей дочерью и уделять время лично ей.

Недаром к совместному снимку она подобрала хэштег #счастье.

instagram.com/nicolekidman

Фанатам понравился трогательный снимок – менее чем за сутки они оставили под ним более 200 тыс. приветственный лайков.

Гармоничная пара среди красочной осенней листвы и под яркими и радостными солнечными лучами выглядела очаровательно.

Сейчас популярная актриса проживает в американском штате Теннеси. Она вышла замуж за кантри-исполнителя Кита Урбана, с которым воспитывает двух дочерей – 11-летнюю Сандэй Роуз и 8-летнюю Фейт Маргарет.

Ранее, будучи замужем за шоу-звездой Томом Крузом, она стала приемной родительницей Изабелле и Коннору, им теперь по 24 и 26 лет соответственного.