Соблазнительные фото Эмили Ратаковски с семейного отдыха

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Розсилка ВІДПРАВИТИ

Модель отправилась отдыхать на Мальдивы вместе со своим мужем продюсером Себастьяном Бир-Макклардом

Американская модель и актриса радует поклонников фотографиями из своей личной жизни.

Она часто показывает откровенные образы с глубоким декольте или эротическим мини.

Когда же дело касается отдыха на побережье Индийского океана, то сомнений не возникает – Эмили разделит удовольствие со своими подписчиками.

Пара остановилась в роскошном пятизвездочном отеле Waldorf Astoria. Девушка в своем инстаграме продемонстрировала фото потрясающей красоты – голубая вода сливается с небесным горизонтом.

Такие виды Эмили украсила загадочной позой в черном бикини с полуоборота. Избранный ракурс прекрасно подчеркнул идеальные ягодицы манекенщицы.

«Я заранее прошу прощения за бессмысленное количество контента, который буду публиковать с этого небесного места», – не скрыла свое удовольствие Эмили.