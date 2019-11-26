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    Фото

    Соблазнительные фото Эмили Ратаковски с семейного отдыха

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    Соблазнительные фото Эмили Ратаковски с семейного отдыха

    Модель отправилась отдыхать на Мальдивы вместе со своим мужем продюсером Себастьяном Бир-Макклардом

    Американская модель и актриса радует поклонников фотографиями из своей личной жизни. 

    Она часто показывает откровенные образы с глубоким декольте или эротическим мини. 

    Когда же дело касается отдыха на побережье Индийского океана, то сомнений не возникает – Эмили разделит удовольствие со своими подписчиками.

    Пара остановилась в роскошном пятизвездочном отеле Waldorf Astoria. Девушка в своем инстаграме продемонстрировала фото потрясающей красоты – голубая вода сливается с небесным горизонтом. 

    Такие виды Эмили украсила загадочной позой в черном бикини с полуоборота. Избранный ракурс прекрасно подчеркнул идеальные ягодицы манекенщицы.

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    Соблазнительные фото Эмили Ратаковски с семейного отдыха
    Соблазнительные фото Эмили Ратаковски с семейного отдыха
    Соблазнительные фото Эмили Ратаковски с семейного отдыха
    Соблазнительные фото Эмили Ратаковски с семейного отдыха
    Соблазнительные фото Эмили Ратаковски с семейного отдыха

    «Я заранее прошу прощения за бессмысленное количество контента, который буду публиковать с этого небесного места», – не скрыла свое удовольствие Эмили.

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