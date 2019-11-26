Надежда Мейхер поделилась особенными фото с юности

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Звезда показала архивные фотографии

37-летняя украинская певица Надежда Мейхер часто делится с поклонниками новыми снимками в своем микроблоге

Артистка показала особенные фото с самым родным человеком в жизни.

На архивных фотографиях из разных этапов жизни Надежды мама и дочь позируют вдвоем. В комментарии Мейхер оставила трогательные слова.

«Только Бог, ангелы хранители и ты знаешь, как нелегко я, Наденька (в детстве ты любила меня так называть), тебе далась. Такая уж «сложная» в утробе. Спасибо тебе, моя родная, что принимаешь меня такой, какая я есть, хотя иногда это не так просто. Особая благодарность, что была рядом, когда я трижды становилась мамой. Люблю тебя! Долгих лет жизни, душевного спокойствия и крепкого здоровья!» – написала Надежда.

Надежда Мейхер-Грановская (Мейхер – настоящая фамилия певицы, Грановская – сценический псевдоним) родилась на западе Украины, в селе Збручивка 10 апреля 1982 года.

Воспитывалась малышка в неблагополучных условиях: когда ей было 4 года, мама певицы развелась с пьющим мужем и переехала из родного села Нади вместе с дочерью к родственникам в Волочиск, который находится в 60 километрах от города Хмельницкий. Зато уже в 6 лет у нее появился интерес к классической музыке и танцам.